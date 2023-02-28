Авиакомпания Wizz Air решила приостановить рейсы в Кишинев с 14 марта
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Венгерская авиакомпания Wizz Air приняла решение о приостановке полетов в Кишинев с 14 марта, руководствуясь соображениями безопасности.
В компании отметили, что на фоне последних событий появился риск в воздушном пространстве Молдавии, поэтому рейсы в эту страну будут приостановлены. Это решение представители компании назвали трудным, передает РИА «Новости».
Полеты будут приостановлены с 14 марта. Ранее молдавская авиакомпания Air Moldova предупредила об отмене регулярных рейсов по 10 направлениям в страны Европы и Азии.
Ранее сообщалось, что Киев готовит вооруженную провокацию против Приднестровья, у границ которого наблюдается концентрация украинских войск.
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