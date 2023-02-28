Президент Украины Зеленский заявил о постоянном осложнении ситуации в Артемовске для ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация в Артемовске (украинское название – Бахмут) для украинских вооруженных сил становится все сложнее. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что освобождение Артемовска продолжается, противник еще не готов полностью сдать населенный пункт.

Зеленский заявил, что на Бахмутском направлении ситуация постоянно осложняется, ВС РФ пресекают все попытки укрепить украинские позиции, передает ТАСС.

В свою очередь врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил в эфире Первого канала, что освобождение Артемовска продолжается, однако точную дату пока никто назвать не может, противник еще не готов вывести оставшиеся подразделения и полностью сдать населенный пункт, украинский режим продолжает перемалывать в этой мясорубке своих военных, передает РИА «Новости».

Накануне Пушилин оценил последствия подрыва киевскими войсками дамбы в Артемовске.

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