 

Президент Белоруссии Лукашенко: Сложилась уникальная ситуация, когда можно положить конец конфликту на Украине

28.02.2023, 3:35, Новости дня
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Сейчас сложилась уникальная ситуация, когда можно положить конец конфликту на Украине, пока Россия не перевела свою экономику на военные рельсы, при этом для Киева нет другого пути, кроме заключения мирного договора без предварительных условий, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Лукашенко сообщил в интервью китайским СМИ, которое было показано на телеканале «Беларусь-1», что сейчас сложилась уникальная ситуация, когда можно положить конец этому конфликту, и другой такой может не быть. Президент Белоруссии призвал воспользоваться уникальным моментом, пока Россия не развернула свою экономику в полном объеме и не поставила ее на военные рельсы, передает ТАСС.

Лукашенко обратил внимание, что Москва готова сегодня делать шаги к мирному урегулированию, причем она с первых дней занимала такую позицию. При этом президент Белоруссии выразил мнение, что Запад и американцы подтолкнули Киев к тому, чтобы не вести никаких переговоров. Он напомнил, что два раунда переговоров по мирному урегулированию прошли в Белоруссии, потом участники консультаций уехали в Стамбул, потом вообще отказались, хотя на столе лежал план урегулирования.

Белорусский лидер подчеркнул, что рано или поздно любая война заканчивается миром, но вопрос только в том, сколько людей погибнет и во имя чего. Он также выразил уверенность, что в если в мире возникнет очередной конфликт, то про Украину все забудут. Лукашенко предположил, что если, не дай бог, обострятся отношения США и Китая, дойдет до открытого конфликта этих двух глобальных держав, то внимание всей планеты будет обращено туда. Лукашенко подчеркнул, что Украина должна и это понимать. Он выразил уверенность, что у Киева нет другого пути, как заключить мирный договор сейчас, без предварительных условий.

Говоря об украинском президенте Владимире Зеленском, Лукашенко напомнил, чем закончил Горбачев, который ездил по Западу и которому все аплодировали. При этом глава Белоруссии выразил уверенность, что точно так будет и здесь. Лукашенко подчеркнул, что необходимо исходить из интересов собственного народа, надо делать все, чтобы не допустить дальнейшей гибели украинцев, надо прекратить эту войну.

Ранее Лукашенко указал на правоту президента РФ Владимира Путина касательно природы конфликта на Украине.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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