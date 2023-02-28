 

Президент Азербайджана Алиев выразил надежду на нормализацию отношений между Баку и Ереваном в 2023 году

28.02.2023, 2:11, Новости дня
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев надеется, что 2023 год станет прорывным в нормализации отношений между Баку и Ереваном.

На встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым президент Азербайджана заявил, что рассчитывает на нормализацию отношений с Арменией, он поблагодарил российское правительство и лично главу МИД РФ за активное участие в этом процессе, передает ТАСС.

Он также отметил, что отношения между Баку и Москвой полноценно развиваются, решается очень много важных вопросов, обе страны вступают в нынешний год с хорошим заделом.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, прибывший в Баку, встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Поездка министра приурочена к первой годовщине двусторонней декларации о союзническом взаимодействии, которая была подписана 22 февраля прошлого года.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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