Президент Азербайджана Алиев выразил надежду на нормализацию отношений между Баку и Ереваном в 2023 году

Президент Азербайджана Ильхам Алиев надеется, что 2023 год станет прорывным в нормализации отношений между Баку и Ереваном.

На встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым президент Азербайджана заявил, что рассчитывает на нормализацию отношений с Арменией, он поблагодарил российское правительство и лично главу МИД РФ за активное участие в этом процессе, передает ТАСС.

Он также отметил, что отношения между Баку и Москвой полноценно развиваются, решается очень много важных вопросов, обе страны вступают в нынешний год с хорошим заделом.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, прибывший в Баку, встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Поездка министра приурочена к первой годовщине двусторонней декларации о союзническом взаимодействии, которая была подписана 22 февраля прошлого года.

—