 

БФ: Малые ракетные корабли проектов 22800 «Каракурт» и 21631 «Буян-М» вышли на учения в Балтийское море

28.02.2023, 2:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Малые ракетные корабли проектов 22800 «Каракурт» и 21631 «Буян-М» с крылатыми ракетами «Калибр» вышли на учения в Балтийское море, сообщили в пресс-службе Балтийского флота.

В пресс-службе Балтийского флота сообщили, что малые ракетные корабли «Одинцово», «Зеленый Дол», «Советск», ракетный катер «Димитровград» Балтийской военно-морской базы Балтийского флота вышли в море для проведения учений, передает РИА «Новости».

По плану учений, корабли выполнят ряд задач по противокорабельной и противовоздушной обороне, разыграют учебный бой с ударными группировками условного противника. Помимо электронных ракетных пусков, судна Балтфлота выполнят реальные боевые упражнения комплексами постановки пассивных помех для уклонения от противокорабельных ракет противника. Также экипажи проведут артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям, отработают совместное маневрирование и противодиверсионную оборону на незащищенном рейде.

Напомним, в июне прошлого года стало известно о планах усилить МРК «Буян-М» до уровня корветов и фрегатов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.10.20 / Армения опровергла данные о прекращении огня в Карабахе

17.10.20 / Имам задержан по делу об убийстве учителя во Франции

29.01.22 / Чем больше будет агрессии РФ к Украине, тем больше солдат НАТО перебросит на восток – Столтенберг

30.10.20 / Глава КСУ рассказал о встрече с послами G7 после решения об е-декларировании

29.05.22 / «Реал» одержал победу в финале Лиги чемпионов

07.01.21 / “Гордон по четвергам”. Трансляция

12.02.22 / МИД подтвердил запрос Блинкена на разговор с Лавровым

05.02.21 / На тестах замечен электрический кроссовер Kia

15.07.21 / Захарова процитировала Жванецкого в связи с уходом США из Афганистана

19.02.21 / Лещенко: Никто не собирался вводить санкции против канала “Прямий”. Порошенко совершил фальстарт

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика