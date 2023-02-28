БФ: Малые ракетные корабли проектов 22800 «Каракурт» и 21631 «Буян-М» вышли на учения в Балтийское море

Малые ракетные корабли проектов 22800 «Каракурт» и 21631 «Буян-М» с крылатыми ракетами «Калибр» вышли на учения в Балтийское море, сообщили в пресс-службе Балтийского флота.

В пресс-службе Балтийского флота сообщили, что малые ракетные корабли «Одинцово», «Зеленый Дол», «Советск», ракетный катер «Димитровград» Балтийской военно-морской базы Балтийского флота вышли в море для проведения учений, передает РИА «Новости».

По плану учений, корабли выполнят ряд задач по противокорабельной и противовоздушной обороне, разыграют учебный бой с ударными группировками условного противника. Помимо электронных ракетных пусков, судна Балтфлота выполнят реальные боевые упражнения комплексами постановки пассивных помех для уклонения от противокорабельных ракет противника. Также экипажи проведут артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям, отработают совместное маневрирование и противодиверсионную оборону на незащищенном рейде.

Напомним, в июне прошлого года стало известно о планах усилить МРК «Буян-М» до уровня корветов и фрегатов.

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