Главком ВСУ Залужный рассказал об обсуждении с коллегой из США необходимости поставок F-16
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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал о разговоре с председателем комитета начальников штабов США Марком Милли, в ходе которого обсудили необходимость поставок истребителей F-16.
Также обсуждалась возможность поставок вооружений и боеприпасов, поднимался вопрос усиления возможностей системы ПВО Украины, в том числе благодаря самолетам F-16, передает РИА «Новости».
В ходе беседы Залужный выразил благодарность генералу Милли за поддержку.
Напомним, ранее в Белом доме сообщили, что Джо Байден не видит необходимости передавать Украине истребители F-16.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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