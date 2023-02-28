В Петербурге арестовали на пять суток четырех участников массовой драки в ТРЦ «Галерея»

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга назначил административный арест на пять суток четверым участникам массовой драки в ТРЦ «Галерея», еще один получил штраф 500 рублей, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Как указала пресс-служба, «все лица 26 февраля 2023 года около 15 часов 15 минут, находясь по адресу: Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 30, лит. А в ТРЦ «Галерея», выражались грубой нецензурной бранью, кричали, вели себя агрессивно, размахивали руками, провоцируя драку, на замечания не реагировали, тем самым выразили неуважение к обществу и нарушили общественный порядок», передает ТАСС.

Отмечается, что суд назначил наказание: Игнатьеву, Алексееву, Жеребцову и Фокину административный арест сроком на пять суток каждому, Ловыгину – штраф 500 рублей.

Накануне в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу рассказали, что после сообщения о нарушении правопорядка в ТРЦ «Галерея» сотрудники полиции задержали несколько подростков в возрасте от 14 до 17 лет. Было установлено, что в результате конфликта группа подростков напала на сверстника. Из-за инцидента торговый центр на какое-то время ограничил вход для посетителей.

Местные СМИ сообщили, что 17-летний подросток спровоцировал драку с 15-летним школьником из-за атрибутики «ЧВК Редан» на одежде у второго.

В пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу сообщили, что следственным отделом по Центральному району ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу принято к производству уголовное дело, ранее возбужденное следственными органами полиции по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»).

Ранее сообщалось, что в полицейские отделы Москвы попали свыше 350 человек, большая часть из них – несовершеннолетние, причастных к движению «Редан».

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