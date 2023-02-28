Госдеп США: Отсутствие консультаций Китая с Украиной по мирному плану вызывает сомнения в серьезности намерений Пекина
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Отсутствие консультаций Китая с Украиной по мирному плану вызывает сомнения в серьезности намерений Пекина, сообщил руководитель пресс-службы Госдепа США Нед Прайс.
В ответ на просьбу прокомментировать отношение Вашингтона к плану Пекина руководитель пресс-службы Госдепа выступил с утверждением, что если бы Китай был серьезно настроен на завершение этого конфликта, то конструктивно повлиял бы на власти РФ, передает ТАСС.
По словам Прайса, контакты между Россией и Китаем на высоком уровне в последнее время дают США основания для обеспокоенности. Американский дипломат также обратил внимание, что Пекин не идет на такие же контакты с Украиной, что, по мнению Прайса, говорит о том, что сделанное Пекином предложение, возможно, несерьезное.
Накануне в Кремле оценили план Китая по Украине.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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