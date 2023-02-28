Такая, как у Памелы Андерсон: особенности челки пикабу – главного хита весны-2023

Приближается весна – прекрасное время для обновления своего образа. Многие люди делают стрижки с челками. Однако нередко женщин удерживает от такой прически страх перед постоянным уходом. Кроме того, челка, как правило, радикально меняет лицо, и может потребоваться некоторое время, чтобы волосы отросли. А вдруг вам не понравится? Для ультрасмелого изменения можно остановиться на стиле пикабу, как у Памелы Андерсон на главном фото.

Красота образа Дженны Ортеги

Талантливая Дженна Ортега — королева авангардной моды и любительница челки. Как и на экране, актриса выглядит поразительно со своей редкой челкой в реальной жизни, как и с более густой в кино.

Неровные концы

Как уже упоминалось выше, пикабу — идеальный выбор, если вы не хотите, чтобы челка выглядела слишком радикально. Этот тип челки может добавить еще больше привлекательности вашему образу, если вы выберете неровные концы. Легкие пряди волос, лежащие на лбу, создают мягкость прически. Она не будет смотреться слишком подавляюще.

Сочетайте челку с очками

Когда вы думаете о новой прическе, не забывайте о том, как будет выглядеть ваш образ при ношении очков. Например, густая челка может неудачно сочетаться с крупной оправой или солнцезащитными очками, привлекая слишком много внимания к верхней части лица и создавая неуравновешенный вид. А вот легкие пряди не будут мешать и сделают образ более естественными.

С волнистыми волосами тоже хорошо

Челка пикабу подходит не только людям с прямыми волосами. Легкая, редкая челка — отличный выбор для обладательниц кудрявых волос, так как несколько изящных локонов на лбу обрамляют лицо и создают мягкий, красивый образ. Так почему бы не обрезать несколько своих локонов в виде челки?

Нетрадиционные оттенки

Очень интересный способ сделать вашу челку более резкой и смелой — добавить яркие цвета. Легкие оттенки цветов радуги сделают ее уникальной и привлекательной. Попробуйте использовать фиолетовый, зеленый или любые другие нетрадиционные оттенки, которые вам нравятся. Стильно будут смотреться цвета как по отдельности, так и в сочетании друг с другом.

И короткая, и длинная

Несмотря на то что большинство челок пикабу отличаются достаточной длиной, это необязательно. Если вы хотите добиться более смелого образа, выбирайте короткий вариант. Он хоть и будет смотреться тяжелее, все же не будет выглядеть так радикально, как обыкновенная густая челка. Вам однозначно потребуется больше сил и времени для укладки, но, если вы считаете, что оно того стоит, рискните, и вам, вероятно, понравятся результаты.

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В общем, челка пикабу необязательно должна быть длинной. Но есть что-то непринужденно элегантное и шикарное в изящных прядях, которые лежат прямо под вашими бровями. Если вы сомневаетесь в том, что чем длиннее, тем лучше, вы всегда можете вернуться в салон и попросить сделать челку немного короче, что лучше, чем сделать ее слишком короткой и ждать, пока волосы снова отрастут.

Подводим итоги

Эксперты говорят, что этот стиль — отличный способ изменить свой образ, не меняя его кардинально. Челка позволяет временно преобразить лицо и придать ему свежий вид. Она не только является интересным способом добавить универсальности вашей форме лица, но и может раскрыть другую сторону вашей личности. Челка пикабу — это обновленная версия классической челки, поэтому, если вы хотите добавить немного пикантности, она идеальна. И самое замечательное в этой челке то, что, если она вам не нравится, она так быстро отрастает.

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Что касается того, что спросить у стилиста в салоне, рекомендуется просить длину чуть ниже бровей. Попросите, чтобы челка была текстурированной и достаточно легкой, чтобы ее можно было легко убрать, если вам этого захочется.

Относительно густоты следует выбирать между редкой челкой и челкой-занавесом. Очень мягкая челка с “перьями”, через которую просматривается лоб, смотрится идеально.

Есть и еще одно важное преимущество. Челка пикабу не требует особого ухода и укладки. Самый простой способ укладки — сушить челку феном по направлению вперед и укладывать вниз. Вы также можете отодвинуть ее в сторону для эффекта бокового пробора или раздвинуть челку по бокам лица, чтобы она имитировала эффект занавеса.

Одним словом, каждый сможет подобрать для себя наиболее подходящий вариант. Удачи в экспериментах!