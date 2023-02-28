 

Дала мужу интервью – Личное мнение

28.02.2023, 0:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Есть те, кто любит Кейт Миддлтон и Селену Гомес, а мне, кроме Меган Маркл, искренне нравится Хейли Бибер.

Ну, извините.


Так вот кого Ивлева косплеет. Фото: Соцсети

Хейли Бибер дала интервью своему мужу — Биберу, соответственно. Заодно снялась для Вог.

Ну, понятно, что поклонники бывшей Бибера, как её там, на которой он так и не удосужился жениться 8 лет, возмущены.

Я люблю тебя детка — начал интервью Бибер. И я тебя — поддержала мужа Хейли.

Уникально то, что Бибер женился на Хейли сразу. Красивая, умная, модная — такой считали Викторию Бэкхем, но теперь это, безусловно, Хейли Бибер.

«Честно говоря, самое лучшее в нашем браке — это чувство товарищества, которое, мне кажется, у нас есть. Это искренне — ты мой лучший друг во всем мире. Нет никого другого, с кем бы я предпочла проводить больше времени и что-то делать вместе», — сказала Бибер Биберу в интервью.

Я понимаю, почему не любят Хейли, равно как и очевидно то, почему не любят Меган Маркл. Гораздо приятнее любить перекошенную Кейт и заунывную Селену Гомес.

Да что там любить? Я за Селену, потому что потому. И против Хейли — уж больно она классная.

Понятно, что и Хейли, и Меган — дамы себе на уме. Но это, хотя бы, вызывает положительные эмоции. Смотришь, какую реакцию они вызывают — душа радуется.

Вы бы дали искреннее интервью мужу обо всём? Решились бы?

Источник: Лена Миро


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.01.21 / Скандалы: Приток зарубежных инвестиций в Россию рухнул до минимума за 26 лет

22.11.21 / Санитарный врач рассказал об отличии иммунитета от вакцины и от перенесенного ковида

17.01.22 / В московских поликлиниках значительно увеличено количество дежурных врачей

25.02.23 / «Это твоя последняя статья» – журналиста, написавшего статью о преимуществах ChatGPT, уволили и заменили на ChatGPT

06.01.22 / Бежевые со складками, с широкими штанинами и костюм-двойка: крутые зимние образы на основе вельветовой одежды

22.06.22 / Мнение: У посольства США сменился адрес

27.02.23 / Калифорния столкнулась с невиданными снегопадами

15.07.21 / Скандалы: Золотая пилорама

23.03.22 / Опять за свое: Том Хэнкс снова стал непрошеным гостем на чужой свадьбе

11.02.21 / Общество: Как перековать баронство в партнерство и попасть в Госсовет

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика