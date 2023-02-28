Дала мужу интервью – Личное мнение

Есть те, кто любит Кейт Миддлтон и Селену Гомес, а мне, кроме Меган Маркл, искренне нравится Хейли Бибер.

Ну, извините.



Так вот кого Ивлева косплеет. Фото: Соцсети

Хейли Бибер дала интервью своему мужу — Биберу, соответственно. Заодно снялась для Вог.

Ну, понятно, что поклонники бывшей Бибера, как её там, на которой он так и не удосужился жениться 8 лет, возмущены.

Я люблю тебя детка — начал интервью Бибер. И я тебя — поддержала мужа Хейли.

Уникально то, что Бибер женился на Хейли сразу. Красивая, умная, модная — такой считали Викторию Бэкхем, но теперь это, безусловно, Хейли Бибер.

«Честно говоря, самое лучшее в нашем браке — это чувство товарищества, которое, мне кажется, у нас есть. Это искренне — ты мой лучший друг во всем мире. Нет никого другого, с кем бы я предпочла проводить больше времени и что-то делать вместе», — сказала Бибер Биберу в интервью.

Я понимаю, почему не любят Хейли, равно как и очевидно то, почему не любят Меган Маркл. Гораздо приятнее любить перекошенную Кейт и заунывную Селену Гомес.

Да что там любить? Я за Селену, потому что потому. И против Хейли — уж больно она классная.

Понятно, что и Хейли, и Меган — дамы себе на уме. Но это, хотя бы, вызывает положительные эмоции. Смотришь, какую реакцию они вызывают — душа радуется.

Вы бы дали искреннее интервью мужу обо всём? Решились бы?

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