Daily Mail – Букингемский дворец решил называть супругу Карла III королевой

Жену короля Великобритании Карла III Камиллу будут звать не «королевой-консортом», как положено называть супругу правящего монарха, а просто «королевой», пишет Daily Mail. По информации издания, такое решение было принято в Букингемском дворце — но возможным оно стало благодаря стараниям самой Камиллы, которой удалось завоевать доверие британцев.



AP

Букингемский дворец вскоре начнёт именовать супругу короля Великобритании Карла III Камиллу не «королевой-консортом», как раньше, а просто «королевой», пишет Daily Mail. Как пишет таблоид со ссылкой на информированные источники, новый титул, скорее всего, будет окончательно закреплён за Камиллой после церемонии коронации Карла III, намеченной на май нынешнего года.

Когда Камилла вышла замуж за тогда ещё принца Уэльского Чарльза, часто высказывались предположения о том, что после его восхождения на трон её не станут называть королевой, поскольку она начала романтические отношения с наследником, ещё когда он был женат на принцессе Диане, напоминает журналист DM. Вместе с тем супруге Чарльза всё же удалось со временем завоевать симпатию публики — а в итоге большую поддержку ей оказала покойная королева Елизавета II, которая в феврале минувшего года попросила именовать Камиллу королевой-консортом, подчёркивает автор. Теперь же Букингемский дворец, видимо, решил пойти ещё дальше, констатирует он.

Первый признак «смены подхода» к Камилле был замечен на прошлой неделе, когда она переименовала свой благотворительный проект из «Читального зала герцогини Корнуолльской» (по своему титулу до воцарения Карла III) в «Читальный зал королевы» (без приставки «консорт»), пишет Daiily Mail.

«Во дворце сложилось мнение, что титул «королева-консорт» — громоздкий и что, возможно, было бы проще в подходящий момент начать называть её просто «королевой». Ситуация с «Читальным залом» стала знаком, указывающим на такую позицию. Её Высочество всё-таки действительно является королевой», — цитирует издание свой источник.

Как отметил собеседник газеты, супруг Елизаветы II принц Филипп также был «принцем-консортом», однако его именовали без этой приставки. Вместе с тем Камилла также останется королевой-консортом — и если кто-то пожелает называть её так и дальше, Букингемский дворец не будет пытаться это исправить, добавил источник.

По информации Daily Mail, ряд британских изданий, включая The Times и The Telegraph, уже начали называть Камиллу просто «королевой».

Супруга деда Карла III короля Великобритании Георга VI, будучи спутницей жизни правящего монарха, формально также была королевой-консортом, однако её именовали просто королевой Елизаветой — а после его смерти и восхождения на трон их дочери Елизаветы II стали называть королевой-матерью, напоминает корреспондент газеты.