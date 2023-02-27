Минпросвещения утвердило порядок формирования федерального перечня учебников

Министерство просвещения РФ утвердило порядок формирования федерального перечня учебников, допущенных к использованию в школах.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, в нем говорится, что речь идет об учебниках, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, передает РИА «Новости».

Ранее министерство сообщило, что новый учебник истории с разделом про специальную военную операцию может появиться в школах РФ со следующего учебного года.

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