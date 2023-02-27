 

Боррель: Сербия и Косово поддержали подготовленное ЕС соглашение о взаимном признании внутренних паспортов

27.02.2023, 23:52, Новости дня
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Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель выступил с утверждением, что Сербия и самопровозглашенное Косово поддержали предложенное ЕС соглашение, позволяющее их гражданам свободно перемещаться по территории друг друга по внутренним паспортам.

По итогам прошедшей в Брюсселе встречи с президентом Сербии Александаром Вучичем и премьером Косова Альбином Курти Боррель заявил, что лидеры Сербии и Косова якобы согласились, что более никакие переговоры по предложенному ЕС соглашению не требуются, и выразили свою готовность начать имплементацию соглашения, передает ТАСС.

Он пообещал, что вскоре внешнеполитическая служба ЕС опубликует текст соглашения. Однако, по его словам, потребуются дополнительные переговоры, чтобы определить конкретные детали имплементации соглашения. Боррель сообщил, что намерен созвать новую встречу в середине марта. Он не уточнил, подписали ли стороны документ, а задавать вопросы после его выступления журналистам не разрешили.

Напомним, 20 февраля президент Сербии Вучич заявил об отказе Белграда от российских истребителей и намерении приобретать французские Rafale.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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