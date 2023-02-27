Экс-президент Молдавии Додон: Украина может атаковать Приднестровье с согласия главы Молдавии Санду
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Бывший президент Молдавии Игорь Додон выразил мнение, что украинские военные могут напасть на непризнанное Приднестровье с согласия главы республики Майи Санду.
Додон сообщил в эфире национального телеканала «Прайм», что украинские военные могли бы атаковать Приднестровье с молчаливого или открытого согласия Майи Санду. Он выразил надежду, что главе Молдавии хватит ума и мудрости не допустить этого, иначе Санду войдет в историю как президент, который начал войну, передает ТАСС.
Ранее в понедельник в Кремле выразили беспокойство обстановкой вокруг Приднестровья.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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