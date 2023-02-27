Кюлоты снова выходят на передний план: как стилизовать весной актуальные модели брюк

Наступает весна, и главные тренды нового сезона уже давно известны. Весной 2023 года на первый план выходят широкие брюки. Одна из разновидностей – кюлоты, которые представляют собой укороченные мешковатые штаны. Они могут быть разной длины – от уровня чуть ниже колена и ниже, но в любом случае лодыжки в них остаются открытыми. Они имеют свободную посадку и высокую талию. Кюлоты благодаря широким штанинам создают эффект выраженной талии и визуально удлиняют ноги, что не может не понравиться модницам.

Чтобы образ получился модным, современным и свежим, правильно сочетать кюлоты с одеждой и обувью.

С чем можно носить кюлоты весной 2023 года

Стилисты рекомендуют носить брюки кюлоты со следующими видами обуви:

С тапочками. Образ получится одновременно повседневным и современным. С ботинками и ботильонами на каблуке. Если надеть ботильоны того же цвета, что и брюки, эффект длинных ног будет обеспечен. С балетками, мокасинами или сабо. Эти виды обуви смотрятся с брюками-кюлотами на десять баллов. С обувью на шпильках. Надев с кюлотами туфли на шпильках, можно максимально стилизовать силуэт. Для вечернего образа. Кюлоты отлично будут смотреться вместе с босоножками на высоких каблуках.

С кедами и толстовкой

В повседневной жизни кюлоты можно носить с кедами или кроссовками. Получится современно и шикарно. Такой образ позволяет дамам элегантного возраста выглядеть моложе.

Чтобы сделать образ более непринужденным и молодежным, следует добавить к наряду толстовку. Если добавить подходящую сумку, получится еще более эффектно и по-спортивному.

С тренчем и ботильонами на каблуках

Тренч — это базовая верхняя одежда для межсезонья. Он отлично смотрится с черными брюками-кюлотами и с ботильонами на каблуке того же цвета.

Черные брюки можно также заменить на джинсовую модель, что невероятно молодит и освежает.

С балетками

Брюки кюлоты обычно имеют довольно короткую длину, при которой лодыжки остаются открытыми. При такой длине они идеально сочетаются с балетками.

С мокасинами

Мокасины — это трендовая обувь весны 2023 года. Они великолепно подходят к брюкам кюлотам.

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С обувью на шпильках

Если необходимо улучшить свой образ, можно носить брюки кюлоты с туфлями на шпильке. Это беспроигрышный вариант. Особенного стиля придаст наряду благородный бежевый цвет.

Элегантные кюлоты, которые подходят для особых случаев, будут отлично смотреться в сочетании с блузой, заправленной в брюки, и туфлями на высокой шпильке с ремешками на щиколотке. Образ получается невероятно изысканным и женственным.

С босоножками на каблуках

Для создания вечернего образа можно использовать беспроигрышное сочетание джинсов кюлотов и босоножек на каблуке. В моду вновь вошли джинсы клеш.

Можно применить маленькую хитрость: если заправить рубашку в брюки, получится очень стильный образ. В качестве акцентных деталей можно выбрать красную сумочку и обувь с декором того же цвета.

Еще один пример идеального наряда, который можно легко воссоздать с помощью базовых вещей, – это сочетание черной футболки, джинсовых кюлотов и босоножек на каблуке.