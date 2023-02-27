Кюлоты снова выходят на передний план: как стилизовать весной актуальные модели брюк
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Наступает весна, и главные тренды нового сезона уже давно известны. Весной 2023 года на первый план выходят широкие брюки. Одна из разновидностей – кюлоты, которые представляют собой укороченные мешковатые штаны. Они могут быть разной длины – от уровня чуть ниже колена и ниже, но в любом случае лодыжки в них остаются открытыми. Они имеют свободную посадку и высокую талию. Кюлоты благодаря широким штанинам создают эффект выраженной талии и визуально удлиняют ноги, что не может не понравиться модницам.
Чтобы образ получился модным, современным и свежим, правильно сочетать кюлоты с одеждой и обувью.
С чем можно носить кюлоты весной 2023 года
Стилисты рекомендуют носить брюки кюлоты со следующими видами обуви:
С тапочками. Образ получится одновременно повседневным и современным. С ботинками и ботильонами на каблуке. Если надеть ботильоны того же цвета, что и брюки, эффект длинных ног будет обеспечен. С балетками, мокасинами или сабо. Эти виды обуви смотрятся с брюками-кюлотами на десять баллов. С обувью на шпильках. Надев с кюлотами туфли на шпильках, можно максимально стилизовать силуэт. Для вечернего образа. Кюлоты отлично будут смотреться вместе с босоножками на высоких каблуках.
С кедами и толстовкой
В повседневной жизни кюлоты можно носить с кедами или кроссовками. Получится современно и шикарно. Такой образ позволяет дамам элегантного возраста выглядеть моложе.
Чтобы сделать образ более непринужденным и молодежным, следует добавить к наряду толстовку. Если добавить подходящую сумку, получится еще более эффектно и по-спортивному.
С тренчем и ботильонами на каблуках
Тренч — это базовая верхняя одежда для межсезонья. Он отлично смотрится с черными брюками-кюлотами и с ботильонами на каблуке того же цвета.
Черные брюки можно также заменить на джинсовую модель, что невероятно молодит и освежает.
С балетками
Брюки кюлоты обычно имеют довольно короткую длину, при которой лодыжки остаются открытыми. При такой длине они идеально сочетаются с балетками.
С мокасинами
Мокасины — это трендовая обувь весны 2023 года. Они великолепно подходят к брюкам кюлотам.
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С обувью на шпильках
Если необходимо улучшить свой образ, можно носить брюки кюлоты с туфлями на шпильке. Это беспроигрышный вариант. Особенного стиля придаст наряду благородный бежевый цвет.
Элегантные кюлоты, которые подходят для особых случаев, будут отлично смотреться в сочетании с блузой, заправленной в брюки, и туфлями на высокой шпильке с ремешками на щиколотке. Образ получается невероятно изысканным и женственным.
С босоножками на каблуках
Для создания вечернего образа можно использовать беспроигрышное сочетание джинсов кюлотов и босоножек на каблуке. В моду вновь вошли джинсы клеш.
Можно применить маленькую хитрость: если заправить рубашку в брюки, получится очень стильный образ. В качестве акцентных деталей можно выбрать красную сумочку и обувь с декором того же цвета.
Еще один пример идеального наряда, который можно легко воссоздать с помощью базовых вещей, – это сочетание черной футболки, джинсовых кюлотов и босоножек на каблуке.
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