Можно ли добиться быстрого роста волос с помощью тоника и как это сделать

Длинные волосы – богатейшее украшение женщины. На какие только ухищрения не идут красавицы, чтобы поскорее отрастить заветные локоны. Средняя скорость роста волос – около 1 см в месяц с небольшими отклонениями ввиду особенностей организма. Тем не менее мы ищем различные способы ускорения процесса. Одним из наиболее любимых является использование тоника.

Что такое тоник

Тоник для волос – это средство ухода и стимуляции их роста. Состоит из воды, витаминов, минералов и силиконов. Обладает легким приятным ароматом, имеет удобную форму хранения – флакон с носиком. Тоник обезжиривает кожу головы, придает ей свежесть, укрепляет волосяную луковицу, облегчает укладку. Изобретение не новое, но получившее широкое распространение всего несколько десятилетий назад. В зависимости от проблемы, тоник содержит соответствующие активные вещества, которые улучшают поступление питательных веществ к коже головы, препятствуют выпадению волос, способствуя сохранению густоты. Ну и конечно, благодаря активизации химических процессов ускоряет рост волос.

Активное вещество

Тоник в первую очередь призван заботиться и решать проблемы кожи головы. Одним из базовых ингредиентов в средстве является розмарин. В отличие от других трав, розмарин показал себя в исследованиях как действительно эффективное средство для укрепления и ускорения роста волос. Одно из исследований показало, что экстракт листьев розмарина снижает активные процессы, связанные с производством тестостерона, который влияет на потерю волос. Он блокирует гормональные рецепторы в волосяном фолликуле, расширяет кровеносные сосуды, увеличивает приток к коде головы крови и кислорода. Розмарин издавна известен как сильнейший антиоксидант, противовоспалительное и противогрибковое средство. Его рекомендуют добавлять в шампунь и маски вместе с эфирным маслом чайного дерева для лечения себореи.

Применение

Тоник для волос рекомендуется к применению в нескольких случаях. Посмотрите в зеркало и оцените общее состояние волос. Если они за зиму истончились, потеряли блеск и упругость, выглядят безжизненными, идите в аптеку и начинайте использование. При постоянном активном выпадении волос использовать тоник нужно регулярно на ежедневной основе. Хорошо помогает средство, если нужно восстановить волосы после окрашивания или химической завивки, структура которых сильно нарушена. Если вы часто используете укладочные средства вроде лака, геля и пенки, используете фен, в вашем арсенале по уходу за волосами также должен быть тоник. Ну и в целом, если проблем нет, использование его раз в одну-две недели не повредит. Для профилактики.

Если покупка тоника с розмарином пока в списке покупок не стоит, используйте не менее эффективное, но более бюджетное средство – никотиновую кислоту. Она также стимулирует рост волос. Применяется кислота не только в медицине, нет средства более эффективного в домашнем обиходе для укрепления волос. Кроме того, никотиновая кислота добавляет волосам блеск, делает их толще, благодаря чему они красиво ложатся после укладки и долго держат форму.

Денежное дерево радует пышным цветением: мой секрет в уходе за листьями

Если выпало мало снега, то урожая не будет: 16 декабря – День Ивана Молчальника

Кожа гладкая и свежая: дермопланирование, или Зачем женщине нужно брить лицо

Тоник, да и никотиновая кислота, только в меньшей интенсивности, усиливает защитные функции кожи головы, стимулирует рост волос, насыщает полезными компонентами, восстанавливает гидро- и кислотно-щелочной баланс, снижает выпадение, активизирует кровообращение. Уже после первого применения волосы становятся более упругими и шелковистыми.

Как использовать

Наносить тоник очень просто. Есть средства, которые обязательно нужно наносить до мытья волос, есть – которые после.

Если нужно наносить до мытья волос, то расчешите волосы. Обычно флакон тоника имеет тонкий длинный носик, поэтому его удобно наносить по проборам. С помощью тонкой расчески отделяйте ряды волос и обильно наносите средство. После того как вся голова будет увлажнена тоником, сделайте хороший массаж кожи головы в течение нескольких минут. Так вы способствуете более глубокому проникновению средства через поры и фолликулы. Готово. Идите смывать.

Редкий кадр: Викторя Исакова показала подросшую дочь от Юрия Мороза (новое фото)

Похудела: чем пожертвовала София Тарасова ради “ВИА Гры” (новые фото)

Полезно часто мыть: мифы о шампуне и уходе за волосами, которые только вредят

Тоник, не требующий смывания, наносится после мытья. Подсушите волосы полотенцем, возьмите расческу с тонкой ручкой и нанесите тоник по проборам. Сделайте легкий массаж. Нанесите немного средства по всей длине волос, отступив пару сантиметров от корней. Затем, когда волосы полностью высохнут, расчешите.

Как выбрать хорошее средство

Правильные ингредиенты играют ключевую роль в максимальной пользе средства. Например, хорошо, если в составе будут такие ингредиенты, как хвощ, витамины В3, Е, экстракт тыквенных семечек, мяты перечной, масло чайного дерева и тимьяна. Это самый популярные варианты, которые делают тоник эффективным. Но есть и другие, не менее ценные ингредиенты, от которых также может зависеть и стоимость тоника. Но, как правило, дорогое не значит эффективное. Не забудьте ознакомиться с отзывами тех, кто уже попробовал средство.