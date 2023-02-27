Бежала рассказать, что не думает – Личное мнение

Нынешняя жена бывшего мужа Бузовой заявила, что вообще не думает о нашей гОленьке:

«Я искренне не понимаю, зачем о ней думать. Вы взрослый человек, она тоже. Значит, она в состоянии сама о себе подумать, что и происходит. У вас одна жизнь. Одна. Живите ее осмысленно, и как хочется вам».



Фото: Соцсети

Костенко с Тарасовым женаты лет пять. И вот теперь пришла пора не думать о бывшей.

Забавно то, что и Тарасов, и его жена всплывают в новостях в связи с упоминанием Бузовой.

Вот так навскидку скажите, чем супруги эти ещё известны? Понятно, что несмотря на правильные слова, Костенко продолжает думать о Бузовой.

Конечно, Насте тяжело. Она прекрасно понимает, что не дотягивает до уровня известности гОленьки. И это не может не расстраивать в ситуации, когда о тебе вспоминают в связи с бывшей женой твоего мужа.

Да и ревнует, наверное, хотя и нет повода. Вот ведь угораздило когда-то связаться с Бузовой!

И сколько бы раз Анастасия сейчас ни говорила, что не думает о Бузовой, всё это, на мой взгляд, и близко не так.

А вы думаете о бывших своих настоящих? Мешают эти мысли вам?

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