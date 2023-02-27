Инсайдер располагает информацией о четырех предстоящих проектах во вселенной Assassins Creed

Компания Ubisoft анонсировала четыре новые игры в рамках вселенной Assassins Creed. Об этом пишет Insider Gaming со слов Тома Хендерсона (известного инсайдера).

Хендерсон сказал, что все четыре проекта пока находятся на ранних стадиях. Один из проектов – Nexus 2, VR-игра. Это продолжение Nexus VR, которая еще не была анонсирована.Ubisoft Sofia создает вторую игру, Nebula. В игре, скорее всего, будут сочетаться индейские, ацтекские и средиземноморские декорации.Raid, третья игра в этой серии, будет включать кооперативные PvE-бои, основанные на персонажах из других франшиз. Многопользовательская игра Echoes от Ubisoft Annecys станет четвертой. Хендерсон сказал, что Ubisoft идет по “дикому пути” с разработкой Assassins Creed, учитывая количество игр из разных жанров и разных команд.

Также известно пять игр из вселенной Assassins Creed, которые находятся в разработке. Red, действие которой будет происходить в феодальной Японии; Hexe (средневековый сеттинг); Jade (мобильная игра про Китай); Mirage (спин-офф про Basim Of Valhalla); и Invictus (“многопользовательский проект”).Ранее “Газета.Ru” сообщала, что Assassins Creed Valhalla была удостоена премии “Грэмми” как лучший саундтрек.