 

Артемий Лебедев вернулся на YouTube

27.02.2023, 23:00, Разное
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Российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев заявил, что не покинет видеохостинг YouTubes после удаления своего основного канала. В своем Telegram-канале он объявил о создании другого канала на видео-платформе.

Лебедев был довольно сильно расстроен деактивацией канала, как и всех видео на нем. “Эти дураки, перешли границы свободы слова. Но никто не сможет нас разделить!” – добавил дизайнер.

Новый канал Лебедева называется “Самые честные новости”, или @samyechestnyenovosti. На момент публикации у него было чуть более 50 тысяч подписчиков.Н а канале уже размещены четыре видеоролика. Блогер также начал переносить видео, опубликованные на RuTube или “ВКонтакте”.

YouTube удалил канал Артемия Лебедева со своей платформы 22 февраля. По заявленным данным, причиной блокировки стало “нарушение” Условий предоставления услуг. На момент блокировки YouTube-канал Лебедева насчитывал более 1,1 млн подписчиков.


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