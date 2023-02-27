 

Как убивали Немцова

27.02.2023, 22:58, Разное
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Исследование «Новой газеты»

8 лет назад, 27 февраля 2015 года убили Бориса Немцова.

Президенту Путину о том, что произошло на Большом Москворецком мосту, в трехстах шагах от Кремля, доложили 2 марта.

Суть доклада директора ФСБ Бортникова: исполнители — группа чеченских силовиков из батальона ВВ (внутренних войск) МВД РФ «Север» под руководством, предположительно, замкомбата Руслана Геремеева.

Скорость раскрытия преступления, очевидно, была простимулирована двумя моментами: вопросом президента «Кто посмел?» и наконец-то сработавшей агентурой в руководстве Чеченской Республики, поведение представителей которого, чаще со смертельным исходом, катастрофически надоело московским силовикам.

Судя по всему, убийство Бориса Немцова переполнило чашу их терпения — никогда такого не было, чтобы в едином порыве объединились вечно враждующие между собой МВД, ФСБ, СКР, ФСКН и Генпрокуратура.

В августе 2014 года Немцов попал в тендер (когда есть нежелательный объект, чье существование портит жизнь «правильным людям», бросался клич: такой-то за столько-то) вместе с Ходорковским*, Венедиктовым* и Собчак.

Список для Чечни удивителен, поскольку никаких финансово-политических терок с этими людьми республика не имела. Как бы то ни было, известна цена — 15 млн рублей.

Вспоминаем, как убивали Немцова, ставшего для киллеров неприятным объектом.

Источник: Новая газета


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