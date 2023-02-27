Мнение: Отличия шагов от вложений

Большинство проблем, включая и конфликты, и плохую динамику отношений, и начало дисбаланса, возникают из-за путаницы шагов и вложений.

Вложение – это то, что вы даете партнеру. Это польза от вас.

Шаг – это сокращение дистанции.

Шаги и вложения связаны, но это совсем не одно и то же.

Когда человек считает свой шаг вложением, это суть короны Сокровища.

Сокровища себя считают подарком, а свою близость считают ценностью для всех.

Если вы хотите избавиться от короны Сокровища, достаточно научиться различать свои шаги и вложения и не путать их.

Шаг – это то, на что вы имеете право, благодаря своим вложениям.

Польза от вас делает для человека желательным и ваш шаг.

Рапаны отличаются от нерыб тем, что первые делают шаг, потому что хотят получить вложение, а вторые делают шаг, потому что хотят сделать вложение или уже сделали.

Это самая принципиальная, кардинальная разница между людьми, которую только можно вообразить.

И самое прекрасное, что эту разницу можно в себе воспитать, можно сознательным путем превратиться из рапана в нерыбу.

Почему рапан страдает от одиночества? Потому что одиночество для рапана – это невозможность получать вложения от партнера.

Холодно, голодно, тревожно, никто не поддержит, никто не погладит, никто не утешит, никто не предложит досуг.

Хрестоматийный рапан ищет безусловной любви, поэтому следит, чтобы ни в коем случае не быть полезным, не быть комфортным, не убирать фокус с себя.

Хрестоматийный рапан считает так: чем меньше ты отдал и больше получил, тем существенней твой выигрыш.

Он как гопник в темном переулке хочет быстрой и нечестной наживы.

Разве удивительно, что от него все разбегаются как от гопника?

Если сравнить рапана с гопником, он обидется. Он ведь не грабит, а предлагает свою любовь. Почему в этом грязном мире никто не ценит чистое чувство?

Если предложить рапану самому ценить чистое чувство других, а не их вложения, он огорчится еще больше.

То есть, пока вам, друзья, кажется, что поместить локус в границы, а фокус с себя убрать – очень сложная задача, в реальности большинство рапанов делают все возможное, чтобы локус держать с той стороны границ (побольше брать), а фокусу не давать отрываться от себя (ничего не давать). Едва вы начинаете думать про желания и интересы других, вы уже начинаете что-то давать. Едва вы начинаете думать, как самому решать свои проблемы, вы перестаете тянуть из других. Правильные установки меняют вашу энергетическую структуру. Из рапана вы превращаетесь в рыбу, а потом в нерыбу.

Рапаны – рапаны лишь потому, что категорически не желают вкладываться, они считают, что их присутствие, их внимание, их открытая хлеборезка – это и есть вложения. Поэтому письма рапанов мы можем разбирать только так: удивляясь их установкам и смеясь над этими установками. В идеале мы должны быть добрей и смеяться только над установками, а не над авторами, которые и сами заложники своих установок.

Рыбы вкладываться в отношения согласны, но пока еще путают шаги и вложения. Поэтому письма рыб мы можем разбирать без насмешек, серьезно и вдумчиво ища их ошибки.

Письма нерыб мы разбираем, в основном, чтобы восхититься. Иногда пытаемся увидеть, как можно было сказать или поступить еще лучше.

Кто готов проанализировать, как и почему рыбы путают шаги и вложения?