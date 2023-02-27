 

Вице-премьер Мантуров заявил о необходимости возобновить работу Луганского авиационного ремонтного завода

27.02.2023, 22:30, Новости дня
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Правительство окажет поддержку промышленным предприятиям Луганской народной республики (ЛНР). В сжатые сроки необходимо возобновить работу Луганского авиационного ремонтного завода, сообщил Зампредседателя правительства – министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Мантуров и врио главы ЛНР Леонид Пасечник посетили объекты промышленности и торговли республики. Вице-премьер передал ремонтным бригадам предприятий ОПК мобильные сервисные комплексы для проведения технического обслуживания военной и специальной техники в полевых условиях. Он также вручил работникам предприятий ОПК государственные и ведомственные награды, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

На Луганском авиационном ремонтном заводе Мантуров и Пасечник осмотрели мощности по производству и ремонту авиационных двигателей и вертолетных редукторов. Предприятие имеет большой потенциал и необходимые компетенции для производства и сервисного обслуживания востребованной продукции, но находится в простое с 2014 года.

Глава Минпромторга отметил необходимость в сжатые сроки возобновить работу завода. К решению этой задачи по поручению Мантурова подключится Объединения двигателестроительная корпорация (входит в госкорпорацию Ростех).

Мантуров добавил, что будет решен вопрос задолженности по заработной плате перед сотрудниками предприятия, при необходимости обеспечено их дополнительное обучение, проведена инвентаризация всех возможностей и проблем предприятия, и примерно через полтора года оно должно выйти на показатели, которые были до остановки его работы.

«Еще одно предприятие – частный завод «Маршал», который производит запорную арматуру и находится в очень хорошем состоянии, но требует разрешения проблемы расширения рынка сбыта, инвестиций и т. д. Правительство РФ готово оказать нам поддержку в разрешении всех этих вопросов», – отметил Пасечник.

Завод «Маршал» производит необходимую в топливно-энергетическом комплексе и ЖКХ запорную арматуру. Покупателями шаровых кранов, произведенных на «Маршале», являются практически все основные компании российского ТЭК. В планах у компании – создание индустриального парка и расширение производства.

Мантуров подчеркнул, что предприятие может воспользоваться федеральными мерами государственной поддержки – получить компенсацию затрат на создание промышленной инфраструктуры и подать заявку на получение льготного займа Фонда развития промышленности.

В ходе рабочей поездки Мантуров и Пасечник посетили один из магазинов местной торговой сети. Был отмечен широкий ассортимент представленной продукции производителей ЛНР и других регионов России. Одновременно они подчеркнули необходимость продолжать усилия по снижению цен на социально значимые потребительские товары – для этого в рамках совместной работы федеральных и региональных властей будут решаться вопросы расширения логистики, диверсификации форматов торговли и увеличения конкуренции, в том числе за счет максимального вовлечения в товарооборот продукции местных производителей.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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