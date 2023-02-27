 

Премьер-министр Венгрии Орбан: Будапешт опасается, что какая-нибудь из стран Евросоюза направит на Украину свои войска

27.02.2023, 22:30, Новости дня
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Правительство Венгрии с тревогой наблюдает за поставками вооружений на Украину и опасается, что какая-нибудь из стран Евросоюза направит туда свои войска, сообщил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

В ходе выступления на открытии весенней сессии национального парламента Орбан выразил серьезную обеспокоенность в связи с тем, что вся Европа шаг за шагом скатывается к войне. Он констатировал, что страны ЕС уже направляют на Украину танки, обсуждают передачу Киеву истребителей, и выразил опасение, что если это продолжится, то найдутся и те, кто захочет отправить на Украину войска, передает ТАСС.

В связи с этим Орбан подтвердил, что его правительство выступает за урегулирование украинского конфликта мирным путем, и призвал депутатов не поддаваться на провокации и не позволить втянуть Венгрию в войну.

Ранее Орбан заявил о поддержке Венгрией плана Китая по урегулированию конфликта на Украине.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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