 

Губернатор турецкой провинции Измир Селим: Близ Измира произошло землетрясение магнитудой 4,1

27.02.2023, 22:30, Новости дня
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Землетрясение магнитудой 4,1 было зафиксировано в уезде Фоча турецкой провинции Измир, сообщил ее губернатор Явуз Селим.

По сведениям Управления по чрезвычайным ситуациям Турции, эпицентр землетрясения находился в 5 км от города Фоча в Измирском заливе, очаг залегал на глубине 14,5 км, передает ТАСС.

Губернатор турецкой провинции Измир сообщил, что никакой информации о гибели людей и ущербе власти не получали.

Накануне число жертв февральских землетрясений в Турции достигло 44 374 человека.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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