Губернатор турецкой провинции Измир Селим: Близ Измира произошло землетрясение магнитудой 4,1
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Землетрясение магнитудой 4,1 было зафиксировано в уезде Фоча турецкой провинции Измир, сообщил ее губернатор Явуз Селим.
По сведениям Управления по чрезвычайным ситуациям Турции, эпицентр землетрясения находился в 5 км от города Фоча в Измирском заливе, очаг залегал на глубине 14,5 км, передает ТАСС.
Губернатор турецкой провинции Измир сообщил, что никакой информации о гибели людей и ущербе власти не получали.
Накануне число жертв февральских землетрясений в Турции достигло 44 374 человека.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет