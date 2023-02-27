Губернатор турецкой провинции Измир Селим: Близ Измира произошло землетрясение магнитудой 4,1

Землетрясение магнитудой 4,1 было зафиксировано в уезде Фоча турецкой провинции Измир, сообщил ее губернатор Явуз Селим.

По сведениям Управления по чрезвычайным ситуациям Турции, эпицентр землетрясения находился в 5 км от города Фоча в Измирском заливе, очаг залегал на глубине 14,5 км, передает ТАСС.

Губернатор турецкой провинции Измир сообщил, что никакой информации о гибели людей и ущербе власти не получали.

Накануне число жертв февральских землетрясений в Турции достигло 44 374 человека.

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