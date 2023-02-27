 

Перелома не случилось — Шольца критикуют за невыполнение обещаний по бундесверу

27.02.2023, 21:45, Разное
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После начала российской спецоперации на Украине канцлер Олаф Шольц выступил в бундестаге с речью, в которой говорил о «переломном моменте» и пообещал выделить на модернизацию бундесвера специальные средства в размере €100 млрд. Однако по прошествии года никаких ключевых изменений не произошло, критикуют политики ХДС/ХСС. По их словам, Шольц не выполняет своих обещаний, пишет немецкая газета Der Tagesspiegel.


AP

Спустя год после речи канцлера Олафа Шольца о «переломном моменте» союз партий ХДС/ХСС обвинил федеральное правительство в невыполнении обещаний по модернизации бундесвера, пишет немецкая газета Der Tagesspiegel.

«Канцлер нарушает свои обещания», — заявил заместитель председателя парламентской группы Йенс Шпан в опубликованном в понедельник интервью. Из объявленных в то время специальных средств в размере €100 миллиардов на нужды бундесвера до сих пор «практически ничего не распланировано», подчеркнул он.

«Даже срочно необходимые боеприпасы не были заказаны», — пожаловался Шпан в беседе с немецкими журналистами. Он также подчеркнул, что речь канцлера в момент после начала российской спецоперации на Украине была «в корне правильной»: «В тот день я подумал: вот это да, это может сформировать канцлерство». Однако, по словам Шпана, немецкое правительство «не смогло удержаться на высоте уже на следующий день».

Эксперт ХДС по внешней политике Родерих Кизеветтер также пожаловался, что правильные слова в речи Шольца «не были переведены в политическую программу». Как в поддержке Украины, так и в оснащении бундесвера немецкое правительство не оправдало надежд канцлера, заявил Кизеветтер в интервью газете Augsburger Allgemeine, также опубликованном в понедельник. В бундесвере сейчас присутствует «огромный дефицит», а перемены к лучшему «ещё даже не начались», посетовал немецкий политик от христианских демократов.

Как напоминает Der Tagesspiegel, 27 февраля 2022 года — через три дня после начала российской военной спецоперации на Украине — Шольц выступил в бундестаге с речью, в которой говорил о «переломном моменте». Тогда же он объявил о создании специального фонда в размере €100 миллиардов для того, чтобы бундесвер, на нуждах которого Германия экономила на протяжении многих лет, вновь стал пригодным для обороны страны и союза. Однако с тех пор мало что изменилось, сокрушаются политики ХДС/ХСС.

 


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