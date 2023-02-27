 

Беларусь начнет серийное производство беспилотников

27.02.2023, 21:37, Разное
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Как пишет БЕЛТА, Дмитрий Пантус, начальник Государственного военно-промышленного комитета, сообщил, что тип беспилотников, которые будут производиться в Беларуси, определят совместно с министерством обороны республики. Представитель Государственного военно-промышленного комитета добавил, что работа по некоторым типам аппаратов организовываться не будет, так как это экономически невыгодно.

Александр Лукашенко, президент Беларуси, ранее критиковал белорусские ударные беспилотники. Лукашенко отметил, что уровень производства беспилотников в Беларуси все еще низкий, а стране нужны более современные ударные беспилотники.


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