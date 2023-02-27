“АвтоВАЗ” возобновит производство Lada Vesta NG 3 марта

Президент компании Максим Соколов заявил журналистам, что АвтоВАЗ возобновит серийное производство на тольяттинском заводе Lada Vesta NG 3 марта. Ожидается, что продажи модели начнутся в апреле-мае.

Несколько недель назад на конвейере был проведен предсерийный запуск. Сегодня он работает и выпускает рестайлинговую модель Lada Vesta New Generation в новом обличье. Конвейер начнет выпускать серийные автомобили уже в марте, а их продажи стартуют во втором квартале, в апреле-мае. Эти автомобили будут переданы в дилерскую сеть. Они будут сходить с конвейеров в ближайшее время, но каждый дилер должен иметь хотя бы небольшой запас. Его создание займет около 2-3 месяцев, как это принято в мировой практике.