Узница старого мира

Крипту не пускают в жизнь.

Представьте круглую комнату с дверями по периметру, полную людей. Они кружат по комнате, толкутся у дверей, хотят выйти. Но стоит кому-то из них приоткрыть дверь, как охранник с той стороны бьет его дубинкой по голове. Так у них и идет все это дело: один высунет ногу, тут же получит по ноге, другой высунет нос, схватит по носу, третий пытается проползти в щель под дверью, но там караулит собака с оскаленной пастью…

Это жизнь крипты. Она заперта в комнате со многими дверьми, каждая из которых ведет из виртуальной жизни в реальную. Одна дверь — в банковский сектор, другая — в розничную торговлю, третья — в сектор медицинских услуг, четвертая — к пиццериям и кафе, пятая — в книжные магазины, и так далее. Крипта очень хотела бы выйти в реальную жизнь, перестать быть исключительно бесплотным цифровым активом, связаться с настоящим, имеющим вес, цвет, мощность в ваттах, киловаттах и лошадиных силах товаром, пролиться людям на счета и на зарплатные карточки, засветиться рядом со знаком рубля в кассовых аппаратах, зашуршать долларами и евро в обменных пунктах. Но — нельзя.

Криптовалюты, помимо того что они сосредоточение хайтековских идей и представлений о новом устройстве мира — еще и деньги. Они созданы, чтобы люди ими пользовались, платили ими. Но все попытки выйти из заточения в разные двери пока что нигде в мире не привели к успеху.

Центральные банки, просто банки, финмониторинги, комиссии по ценным бумагам прочно держат власть в своих руках. Криптовалюты в реальном мире им не нужны. Потому что если они вырвутся на свободу, то станут не нужны банки и финмониторинги.

Банки с опаской относятся к криптовалютам, потому что крипта на самом деле в своем откровенном выражении — смерть банкам. Зачем нужен банк, если человек может хранить деньги в цифровом кошельке на своем компьютере, получать в свой кошелек любые выплаты, одним кликом посылать деньги кому угодно и не давать при этом никому никакого отчета? Банкам страшно.

Государство тоже боится криптовалют. Оно не знает, как их контролировать. Если сто млн человек имеют счета в Сбербанке, то все они под контролем, их можно в любой момент пересчитать по головам и контролировать их финансовое поведение. Вы купили завод или булочку — это сразу видно. Но как следить, если люди убегут от государства и рубля в цифровой мир к биткоину или, не приведи господи, к анонимной крипте Monero? Неподотчетность криптовалюты пугает и даже ярит государство; оно привыкло пасти и стричь стадо.

Разные государства по-разному караулят двери в реальную жизнь. В РФ государство хотело бы запретить криптовалюты, но не может, процесс уже пошел, слишком много владельцев; оно косо смотрит на все эти новшества, выдумывает всякие церберства и извращения — получайте цифровой кошелек в банке, и находиться он будет на сервере банка, а не у вас в смартфоне, а вход на криптобиржу только по паспорту! — и, признавая право владеть криптовалютами, запрещает ими платить. В Москве несколько лет назад ресторан Valenok на Цветном бульваре принимал к оплате биткоины, и были люди, которые оплачивали ими обеды, к чему, конечно, придралась прокуратура, и дело дошло до суда, который мудро постановил, что поскольку биткоин не признан государством валютой, то и не подпадает под валютное регулирование. Но это время прошло, гайку докрутили, рассольник и бифштекс за крошечную долю биткоина вы теперь не получите.

В Америке платить криптой разрешено, работодатель может платить работнику криптой по соглашению сторон, покупать и продавать товары за крипту тоже можно; нельзя платить налоги в крипте, можно только в долларах. В Евросоюзе все это по-разному в разных странах, запрета биткоина нет нигде, но и в жизнь криптовалюта всерьез пока что не проникла; в универсамах Aldi или Edeka ее не примут на кассе.

Фото: dpa / picture-alliance

За последние пятнадцать лет криптовалюты проделали огромный путь — от копеечной игрушки гиков до рынка объемом один триллион долларов. Ежеминутно на этом рынке проворачиваются огромные миллиарды.

Но что вы можете сегодня купить, имея крипту в кошельке? Напрямую — почти ничего.

Чтобы купить, вы должны перевести вашу крипту в фиат, то есть поменять биткоин или эфир на рубли, доллары или евро, и только тогда можете отправляться в магазин. Дискриминируемая крипта ищет посредников: в Сети есть бот-консьерж, который конвертирует крипту в фиат и купит авиабилеты или закажет отель. Криптобиржа Huobi проведет такую же операцию, если вы решите купить недвижимость в Дубае. Но это — обходные пути, а прямая покупка за крипту по-прежнему остается редкостью.

Попытки открыть для крипты хотя бы одну из дверей и вывести ее в жизнь предпринимались много раз. Первый — в 2010 году, когда американский программист Ласло Хейниц решил купить две пиццы за биткоины. Пиццерии, согласной отдать ему за цифровую бесплотность две круглые, горячие, вкусные пиццы из мягкого теста, с колбасой и помидорами, не нашлось, но нашелся девятнадцатилетний Джереми Стэрдивент, который купил две пиццы за доллары, отдал их Хейницу и получил от него 10 тысяч биткоинов. Биткоин стоил тогда $0,01. Сегодня от стоит $24 130,47.

Если бы Стэрдивент был терпеливым холдером, то есть тем, кто покупает и хранит крипту в уверенности, что она вырастет в цене, сегодня он имел бы 241 304 700 долларов.

Но Джереми в прекрасном легкомыслии молодости тогда же потратил 10 тысяч биткоинов на всевозможные пустяки.

В 2011 году тоже состоялась знаменитая сделка — некто выставил на продажу старую красную Toyota без аккумулятора за 3000 биткоинов. Внимательный читатель удивится, каким образом две пиццы могут стоить 10 тысяч биткоинов, а автомобиль, хоть и без аккумулятора, 3000 биткоинов; но дело в том, что в начале 2011 года биткоин стоил уже доллар, в конце 2 доллара, а в середине года 31 доллар. В 2016 году финский автосалон Auto-Outlet продавал автомобили за биткоины, а в 2021-м, через десять лет после продажи красной Toyota, появился еще один автоторговец — его имя Илон Маск, а продавал он свои новенькие электрокары Tesla. Продавал именно за биткоин, то есть в момент покупки-продажи не конвертировал его в доллар. Но продавал всего полтора месяца, с марта по май, потом передумал.

Криптовалюта создана не для спекуляций в Сети, не в этом ее предназначение и смысл. Бурление спекуляций, буйная и извращенная торговля всевозможными коинами и токенами на криптобиржах — занятие от нечего делать, подобно тому, как запертые в камере люди без устали тупо и отчаянно целыми днями режутся в карты. Но крипте нужен мир, нужно выйти в него, влиться в него, связаться с ним, обрести в нем материальность и поддержку. Крипта Dash — расшифровывается как digital кэш, цифровые наличные — была создана для того, чтобы ей было удобно платить в реальном мире; если подтверждения трансакции в биткоине иногда приходится ждать несколько минут (или десятков минут), то подтверждение в Dash приходит мгновенно. Первой страной, где Dash удалось открыть дверь и выйти в реальный мир, была Венесуэла, где крипта заструилась по смартфонам; сейчас в списке мест, где принимают к оплате Dash:

французское бистро в Портсмуте, штат Нью-Гемпшир,

мобильный оператор Topup в Таиланде,

английский компьютерный магазин Pi Supply,

магазин широкого профиля Sugartrends,

несколько турагентств.

Но для того ли Эван Даффилд придумывал сложные и остроумные программные решения для Dash, для того ли инвесторы вкладывали в Dash миллионы долларов, чтобы вы могли использовать крипту с капитализацией $805 402 394 и объемом суточных торгов $118 210 540 всего лишь для того, чтобы купить круассан в Портсмуте?

Это несоразмерно размаху крипты, ее возможностям, вложенным в нее идеям и деньгам. Это не прорыв в реальный мир, а только щелочка в двери.

Крипта бьется о запертые двери, пытается вырваться. Создатель Cardano Чарльз Хоскинсон недавно предпринял почти отчаянную попытку вытолкнуть свою крипту в мир — на собственные деньги открыл медицинский центр, где все услуги оплачиваются криптовалютой Cardano ADA.

Алексей Поликовский,

обозреватель «Новой газеты»

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