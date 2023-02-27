Мнение: Как за год изменились цены в США, рост цен в Финляндии и инфляция в Зимбабве

1. На заглавной картинке показано, как изменились цены на основные продукты, товары и услуги в США за год, с ноября 2021 по ноябрь 2022 года. Кое-что даже подешевело, а именно смартфоны (на 23,4%) и говядина (на 5,2%). Незначительно выросли цены на одежду (+3,6%) и алкоголь (+4,5%). Однако этим экономические успехи администрации Байдена за 2022 год исчерпываются. Всё остальное весьма серьёзно подорожало.



Фрукты и овощи выросли в цене на 9,7%, бензин – на 10,1% (удалось сбить цены к концу года), мебель – на 10,3%, электроэнергия – на 13,1%, птичье мясо – на 13,1%, кофе – на 14,6%, хлеб – на 15,7, рис, макароны и кукуруза – на 16,8%, растительное масло – на 21,8%, проезд в общественном транспорте на 21,8%, мука и мучные смеси – на 24,9%, сливочное масло и маргарин – на 34,2%, авиабилеты – на 36%, яйца – на 49,1%, мазут – на 65,7%, еда в школах и детских садах – на огромные 254,1%.

При этом особенно радоваться подешевевшим смартфонам и говядине американцам едва ли приходится. Это товары не первой необходимости и сравнительно дорогие – очевидно, спрос на них упал, когда американцам перестало хватать денег на более базовые вещи. Спрос упал – цены снизились (в случае смартфонов играет роль также насыщение рынка, имеющее мировой масштаб – смартфоны и так уже есть почти у всех, а менять работающие гаджеты на новые, практически такие же по базовому функционалу, стало бессмысленным).

Выражаясь языком среднего американца, жителям США пока есть что выпить и чем прикрыть задницу. В остальном уровень жизни в США серьёзно упал.

Кто-то скажет, что при всём при этом общий уровень инфляции в США составил за прошлый год 9,1%, тогда как в России – 11,4% (ссылка). Разница, однако, есть.

Во-первых, отличается структура инфляции. В США подорожали прежде всего топливо, базовая еда, транспорт, ЖКХ. В России же подорожали прежде всего услуги и непродовольственные товары (включая и без того относительно дорогой непродуктовый импорт, а также зарубежный туризм и прочие второстепенные вещи, от которых легко отказаться).

Во-вторых, россияне защищены от инфляции регулярным повышением зарплат, пенсий и пособий, а также достаточно высокими банковскими ставками, не позволяющими инфляции сожрать наши сбережения. У американцев и европейцев подобной роскоши нет.

Наконец, в России инфляция была «разовой», после всплеска в первой половине 2022 она идёт на спад, и уже в 2023 обещает снизиться до нескольких процентов. В США не так: у доллара неустранимые проблемы, из-за которых он будет обесцениваться и дальше.

2. Финский блогер подробно рассказывает и показывает, как изменились цены на продукты в Финляндии за последние 10 месяцев (ссылка):



Если кратко, то в основном цены заметно выросли. Подорожали мясо, молочка, часть овощей, сахар. Остались примерно теми же цены на тропические фрукты (которые и раньше в Финляндию завозили) и на дешёвые нетепличные овощи, вроде лука и свёклы. Выводов автор видео не делает, но можно предположить, что подорожало всё то, в производстве чего важна энергетическая составляющая.

3. Самые серьёзные проблемы с инфляцией по-прежнему наблюдаются не в США и даже не в Европе, а в странах, которые до сих пор страдают от последствий коммунистических/социалистических экспериментов (вроде экспроприации имущества у белых фермеров) и/или пристрастия к печатному станку (ссылка):

По итогам прошлого года Зимбабве стала страной с самой высокой в мире инфляцией (243,8 процента), следует из расчетов РИА Новости.

Также среди лидеров по этому показателю названа Венесуэла (234 процента) и Ливан (122 процента). Турция оказалась шестой (64,3 процента). Из европейских государств в топ-50 оказались 17 стран. Больше всего инфляция разогналась в Молдавии (30,2 процента), на Украине (26,6 процента), в Венгрии (24,5 процента), Литве (21,7 процента) и Латвии (20,8 процента).

Россия с показателем в 11,9 процента находится на 52-м месте.