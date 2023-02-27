Личное: “Стресс из-за советов свекрови”

Вот, например, письмо для иллюстрации разницы шагов и вложений.

almanack19

Здравствуйте, уважаемая Эволюция и комментаторы!

Возможно моя история покажется подходящей для разбора.

Мне 27 лет, живу в Америке, имею удаленную работу от фирмы в которой я проработала 3 года и приносила хороший доход компании и себе и когда я переехала мне предложили должность в местном офисе, благодаря этой работе мне удавалось помогать маме, вкладываюсь в бюджет поровну с мужем, делать ему, себе и нашим родителям дорогие подарки а еще накопить на учебу (ускоренная программа для IT специалистов) в одном из лучших университетов.

Но в моей жизни не всегда все было так хорошо, пока моя соседка по квартире не скинула мне ваш блог, тогда я еще и мужа своего не знала, имела средний доход, сливала себя в любовные страдания. Единственным что всегда присутствовало в моей жизни была помощь маме, я не совсем умею с ней общаться, у нас в детстве часто были конфликты с насилием после которых я ходила в синяках и волдырях но понимала, она просто не умеет любить.

Помогла маме купить квартиру, помогаю ей уже 3-4 года после того, как она ослепла на один глаз, скидываю ей чуть больше чем была ее зарплата медсестры в месяц, платила за высшее образование сестренки. Мне всегда было легче закрывать деньгами нежели своим вниманием и общением. Я просто не умею с ней общаться, а она хочет, но она очень тревожный человек и после моего одного звонка потом всю ночь записывает мне голосовые сообщения тревожась о разговоре (что-то вроде , «ты знаешь я тут подумала что нет, зря я сегодня так сказала, я теперь переживаю) и так часовые сообщения. Я решила что вывозить мне все это сложно и ей так будет легче и звоню ей один раз в месяц теперь. Но постоянно чувствую вину за это, тревожность у нас семейное.

(Автор считает звонки маме своими вложениями. То есть она думает, что сам по себе ее звонок – это уже большое вложение и не следит за тем, что она говорит. В результате их общение переполнено конфликтами, и если в детстве во всем была виновата мать, а автор была ребенком, то теперь в их общении есть и косяки автора, которые автор не видит, потому что считает, что звонить матери – большое вложение. И здесь очень интересная ситуация. Автор звонит полуслепой матери раз в месяц и это косяк с ее стороны, но когда она звонит и ссорится – это тоже косяк, иногда больше. Если бы автор воспринимала звонки как свои шаги и старалась во время звонка делать вложение, все было бы хорошо. Как это выглядело бы?)

Есть еще один нерешенный конфликт со взрослой женщиной. Это мама моего мужа.

(Автор объединяет мать и свекровь по признаку возраста. На самом деле они – не просто взрослые женщины, автор и сама взрослая, они обе – матери, собственная мать и мать мужа. То есть автор дистанцирует их в картине мира и поэтому их шаги к общению кажутся ей щипцами)

Мы встретились с мужем 3 года назад, его ОЗ была значительно выше, он очень умный, из хорошей, полной семьи, безупречное образование, работа в очень хорошей Американской компании, он старше меня на 2 года. Тогда я была в хорошем состоянии наверно потому что начала читать ваш блог, прокачивал работу, спорт, имидж, я всегда чувствовала много энергии а при встрече с ним и подавно, была спонтанна и весела, мы познакомились на вечеринке среди общих друзей, его одногруппники были моими коллегами, его привлекли мои рассказы о Италии где я недавно пожила месяц и мы сбежали с вечеринки в ресторан на завтрак, после отвез домой и позвал на свидание.

(С мужем автор не путает шаги и вложения, по крайней мере установка у нее нормальная более-менее. Это видно по реалистичной оценке разницы ОЗ, по тому, что она старается быть веселой и приятной в общении. Это тоже вложение! И это очень полезно, когда вы осознаете, что партнеру нравится ваше хорошее настроение и не нравится угрюмое или кислое. Далеко не все это осознают и еще меньше людей стараются помнить об этом)

Через три месяца мы стали жить вместе и он познакомил меня со своими родителями. Я им не понравилась сразу, моя ОЗ действительно была низкой, высшее образование не в самом лучшем вузе страны как у их сына, имущества нет и самое важное им не понравилась моя семья. Точнее их ОЗ. Тем не менее муж решил жить со мной, мы очень подходим друг другу в быту, помогаем и делаем приятное друг другу. Я очень вкусно готовлю, а он моет посуду, подарки, общие друзья, отпуски, занимались вместе спортом, читали, старались прокачивать ресурсы вместе.

(Посмотрите, на интересах мужа у нее фокус есть, поэтому с ним хорошая динамика была, а вот его родители – это какое-то приложение к нему, фокуса на их интересах нет никакого, наоборот автор ожидает их любви и поддержки просто так, не уделяя внимания вложениям в отношения с ними)

Но борьба с их родителями продолжалась, для него они очень важны особенно мама, я старалась как могла, делала подарки, пыталась переступить через себя и соглашаюсь когда его мама говорила какой я должна стать чтобы ей угодить, я была уже не в хорошем состоянии а терялась. Я люблю человека, я не хочу его расстраивать, но ведь это все не мое. Несколько раз приходилось уходить из их дома когда его отец начинал кричать на меня о том, что не такую невесту и ее родителей он хотел сыну. И после одного такого происшествия муж сказал «Хорошо,давай возьмем брэйк, пока не будем вместе ходить к ним».

(Родители там тоже косячили скорее всего, и это могло привести к ухудшениям отношений с сыном. Но и автор наша кроме материальных подарков не видит, какие нужны вложения. Но подарки родителям хоть и приятны, но чаще всего не важны. Важнее совсем другие вложения. Кто понимает какие?)

Вообщем так прошло 1,5 года, отношения я смогла наладить, снова благодаря вашему блогу (показывал им что люблю их сына действительно, мне можно доверять, стала той, какой они хотели меня видеть в какой то мере, заказывала его маме Клининг каждую неделю раз она так сильно хочет чтобы именно я убиралась, покупала ей дорогие подарки, типо сумки, техники) далее муж купил квартиру, сделал предложение, мы расписались.

(Хоть и с сопротивлением, но кое-какие вложения автор делала. И не только материальные, хотя ее фокус как раз на материальных потребностях родителей мужа. Это намного лучше, чем ничего, но мало)

Поехали с его семье к моей маме и бабушке, мама болела (потом окажется что легкие отказывали после ковида) а его папа сказал «Она что алкашка?», мне бы тут собрать свое самоуважение, но я просто молча плакала всю дорогу в аэропорт и домой, подарки моих родственников они выкинули в аэропорту потому что был перевес… Я могла бы предложить заплатить за перевес, но понимала что им просто не нужно это все. После конечно муж за все просил прощение когда я сказала что мне было тогда не приятно.

(Здесь она перепутала шаги и вложения. Она повезла их к своей маме и бабушке, считая, что это ее вложение в отношения с родителями мужа. Но на самом деле это шаг без вложений, нагрузка и даже щипцы, тем более мама была больна. Подарки, которые надарили родителям мужа ее родственники оказались ненужным грузом. Это не страшно, однако автор так обиделась и огорчилась, как будто отвергли жемчужины ее души. И обратите внимание, вряд ли сама автор отзывалась при муже и при его родителях уважительно о маме, она и в письме уже описала, что та вела себя в детстве как психопатка. Но она ждет деликатности и почтения от свекора, и все из-за путаницы шагов и вложений)

Но тогда его мама меня удивила и сказала «Только попробуйте выкинуть эти подарки!» и я стала очень благодарна ей. Стала больше времени ей уделять, помогать, ходить в рестораны.

(Она уделяет время ей и ходит с ней рестораны и считает это вложениями, видите? По отношению к свекрови она Сокровище, ничего удивительного, что отношения не очень. Это все равно что про мужа она бы писала, что уделяет ему время, старается общаться с ним и делиться с ним переживаниями и описывала бы это как свои вложения)

Летом я сделала его маме подарок (отпуск вдвоем) и это было моей ошибкой.

(Автор как те плюсующие или просто туповатые мачо, которые считают отпуск с собой – вложением в любовницу)

Она очень сильно замучила меня непрошеными советами обо всем что я в последние дни физически не могла уже находиться рядом. (Советы о том что мне лучше есть, как спать, как одеваться)

(Смешно, но свекровь наверняка считала свои советы вложениями. То есть они тут обе хороши)

Приехав домой я не могла общаться с ней полгода, потому что страдала от того, что не могу сказать ей «пожалуйста, хватит, мне не нужны ваши советы». Ходила к психологу, она сказала что я имею право ездить к ним только раз в месяц и я так делала.

(Но бомбежку короны, как свекровь посмела смотреть на автора сверху, психолог остановить не помогла)

Сейчас мы уже три месяца как живем в Америке, мой муж очень хочет чтобы его родители тоже перебрались к нам и я совсем не против, но боюсь что не смогу выстроить отношения с его мамой. Его мама имеет частые конфликты с членами семьи потому что советует. Ситуация мы сидим с его семьей и обедаем и она просто так может сказать мужу «Тебе стоит пройти курсы бухгалтера! Ты хорошо считаешь» и он взрывается, и так во всем.

Тем не менее мы уже предложили им пожить с нами какое то время и я сделала первый шаг и поговорила с ней о том, что произошло в Турции. Что я сама попрошу совета если нужно, что мне не приятно чувствовать себя глупым ребенком. Она обиделась.

(Сама автор не видит, что ее совет не советовать и лекция о том, как с ней надо общаться впредь, это куда больший косяк, чем советы свекрови при совместном отдыхе. Наверное автор в глубине души рассчитывала, что свекровь будет смотреть на нее в отпуске снизу и благодарить за оплаченную койку и еду, что она будет восхищаться такой самостоятельной и успешной невесткой)

Скоро мы планируем заводить ребенка и я очень переживаю что начну испытывать стресс из за советов своей свекрови и тревожности моей мамы. Подскажите пожалуйста это я не умею разделять границы с женщинами пожилого возраста или в чем моя ошибка?

(Прежде всего автору надо осознать, что это не ее решение пригласить свекровь в Америку, а решение ее мужа. Автор не стала спорить, чтобы не ссориться, а теперь переживает, правильно ли она согласилась. Но ее несогласие привело бы скорее всего к спорам и конфликтам, но муж все равно настаивал бы на своем. Это надо осознать и будет легче смириться с неизбежным. А дальше надо подумать, как все-таки наладить отношения со свекровью и свекором, когда те приедут или еще до приезда их. Для этого надо всего лишь увидеть в них не продолжение мужа, а отдельных людей, у которых свои интересы. Какие? Тогда будет понятно, какие нужны вложения для баланса в отношениях с ними. Какие?)