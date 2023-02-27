Скандалы: Готовлю обращение к Володину: Пригожин заявил о готовности биться за расширение льгот для бойцов ЧВК «Вагнер»

Предприниматель Евгений Пригожин назвал странными предложенные чиновниками льготы для добровольцев, участвующих в СВО

Основатель ЧВК «Вагнер» добавил, что готовит обращение по этому поводу к председателю Госдумы Вячеславу Володину. Бизнесмен, отвечая на вопрос журналистов издания «Ленправда.ру», об оценке готовящегося постановления, назвал его мягким уходом от поручения президента РФ Владимира Путина, который намерен распространить все права военнослужащих на добровольцев.

«Насколько мне известно, Президент уже дал поручение готовить документы для того, чтобы добровольцы, которые погибают на фронте за нашу Родину, получили равные права с военнослужащими. Я могу ошибаться, но те документы, которые я видел, на сегодняшний день, — это мягкий уход от поручения. Дело в том, что категорий участников боевых действий много, а конкретно по закону их девять. ЧВК «Вагнер» включают в девятый пункт», — отметил Евгений Пригожин.

Предприниматель уточнил, что собирается продолжать борьбу с бюрократами и заставить тех «позаботиться о бойцах, которые воевали на фронте вместо их сопливых, трусливых детей».

«Готовлю обращение к Председателю Государственной думы В.В. Володину, в ближайшие дни его опубликую»,

— цитирует Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».

Похожее мнение ранее высказывал доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев. Он добавлял, что все бойцы СВО должны получить льготы, полагающиеся ветеранам боевых действий.

Марина Малахова