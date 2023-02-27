В Москве на станции метро «Спортивная» произошло задымление

Замыкание электропроводки и задымление произошло на станции московского метро «Спортивная», проведена полная эвакуация пассажиров, сообщил представитель экстренных служб.

Источник отметил, что очаг задымления найден, он находится под четвертым вагоном состава, передает ТАСС.

По словам представителя экстренных служб, было замыкание электропроводки без возгорания на самой станции, пострадавших нет, пишет РИА «Новости».

В Telegram-канале столичного департамента транспорта говорится, что движение поездов от «Парка культуры» до «Университета» на Сокольнической линии московского метро остановлено. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.

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