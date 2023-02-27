 

Глава Бердянска заявил о начале подготовки к полноценному курортному сезону в 2023 году

27.02.2023, 21:05, Новости дня
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Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Бердянска Александр Сауленко выразил уверенность, что в 2023 году будет полноценный курортный сезон.

Он отметил, что город располагает достаточным количеством баз отдыха, санаториев, детских лагерей, которые будут задействованы, подготовка к курортному сезону уже началась, передает ТАСС со ссылкой на сообщение.

По словам Сауленко, пока добраться до города можно лишь на машине или автобусе. Ранее градоначальник говорил о планах возродить в Бердянске яхтинг, парапланеризм и дельтапланеризм, привлечь в город спортсменов.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов указывал, что курорты на азовском побережье пользовались большой популярностью у россиян.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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