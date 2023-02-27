“Главное – помнить, что все зависит от тебя, если только ты не ленишься”: Наталья Сенчукова о женском счастье, семейной идиллии и сыне-красавце

Наталья Сенчукова – по-настоящему счастливая женщина. У нее есть любимая работа, любимый сын, любимый муж, любимый дом. Звезда 90-х и жена солиста группы “Дюна” не скрывает семейной идиллии, честно делится воспоминаниями и эмоциями.

Женское счастье

Одни считают счастливый брак удачей. Не каждой женщине везет встретить достойную вторую половинку. Другие – достижением. Ведь под лежачий камень вода не течет.

Наталья Сенчукова и не скрывает, что элемент везения присутствует. В конце концов, ей достался муж одновременно веселый и рассудительный, легкий на подъем и надежный.

Солист мегапопулярной в 90-е группы “Дюна” Виктор Рыбин был завидным женихом, о котором мечтали миллионы поклонниц. Но и сама Наталья Валентиновна оказалась не промах. Ее хиты напевала вся Россия.

“Большая удача – встретить человека, с которым можно быть счастливой. Но этого недостаточно. Надо и самой прикладывать усилия, сохраняя душевный комфорт себе и партнеру, – делится мыслями артистка. – Это безумно здорово, когда тебе хочется жить, хочется улыбаться. Важно не прозевать счастливые моменты. И в этом каждый может помочь себе только сам, никого не прося. Главное – помнить, что все зависит от тебя, если только ты не ленишься”.

Семья – это работа

Чтобы семейная жизнь ладилась, необходимо для этого прилагать усилия. По мнению Сенчуковой, важно не перегружать домочадцев негативными эмоциями, капризами, претензиями.

“Я была моложе Виктора и не такой умудренной опытом. Но научилась сдерживаться, не ставить условия. Этого ни в коем случае нельзя делать!” – делится мудростью певица.

Наталья вспоминает, что с Виктором решили не играть в шпионские игры “догадайся сам” или в “молчанку”. Договорились открыто обсуждать возникающие вопросы, высказывать претензии и пожелания.

Впрочем, Сенчукова честно призналась, что поначалу вела себя как все девушки ее возраста. Совершала те же ошибки. Дулась, плакала втихаря, устраивала “показательные выступления”. Но Виктор как более старший снисходительно смотрел на “детские” капризы и умел находить нужные слова.

Настоящие чувства

Наталья Сенчукова уверена, что Виктор испытывал и испытывает к ней настоящие чувства. Это не была банальная влюбленность, флирт или интрижка. Во время знакомства у него уже была семья, поэтому отношения были сложными. Но психологические и материальные трудности не поставили крест на их дружбе.

Похудела: чем пожертвовала София Тарасова ради “ВИА Гры” (новые фото)

Бразилец проезжает 36 км на велосипеде ежедневно, чтобы отвести любимую домой

“Мы по-прежнему дружим”: Деревянко прокомментировал разрыв с женой

Наташу и Витю связывала не только работа в шоу-бизнесе. Бывали ситуации, когда они не виделись по полгода. Если бы чувства были слабыми, они бы не выдержали проверку временем. Как доказательство – вместе они уже более 30 лет.

Отношения с родителями

Типичная ситуация, когда молодые люди отлично ладят друг с другом. Но на этапе знакомства с родителями возникают трудности. Наталье с Виктором в этом плане повезло. Когда родители Сенчуковы узнали о романе дочери, восприняли это с пониманием.

“Мама с папой не лезли с советами или расспросами. Сказали, что это твоя жизнь, тебе решать”, – вспоминает артистка.

Они не были в восторге от романа с женатым мужчиной. Но и палки в колеса не вставляли. Когда отец встретился с Виктором, мужчины вели себя по-взрослому, уважительно и дружелюбно. Впрочем, мало кто устоит перед харизмой Рыбина.

Знакомство Наташи со свекровью тоже прошло мирно, хотя она отчасти и являлась разлучницей. При общении с подругами хвалила невестку, что та помыла посуду, прибрала в квартире. Это была обычная жизнь обычной семьи.

Когда пара переехала жить к матери Виктора, две хозяйки прекрасно уживались на одной крохотной кухне. Сенчукова стала называть свекровь мамой.

Полезно часто мыть: мифы о шампуне и уходе за волосами, которые только вредят

“Папа обижается”. Агата Муцениеце об отношениях с Прилучным после развода

Редкий кадр: Викторя Исакова показала подросшую дочь от Юрия Мороза (новое фото)

Об обожаемом сыне

Любовь к мужу органично переросла в любовь к сыну Василию. Он вырос красавцем и является гордостью семьи. С детства увлекается карате, постигает профессию режиссера театральных представлений, занимается музыкой. Известен как бэк-вокалист, битмейкер и ударник поп-группы KODI, набирающей сотни тысяч просмотров в YouTube.

У 24-летнего парня есть свой фан-клуб, но его сердце уже давно занято. Сенчукова уверена, что их с Виктором позитивная модель отношений служит примером для отношений Васи со своей девушкой Дашей.

“Хотя они уже восьмой год вместе и имеют некий опыт, смотрят на нас и учатся чему-то новому. Мы показываем, что надо друг друга уважать и беречь”, – делится сокровенным певица.

Счастливая мама вспоминает, что сын как-то быстро возмужал. В 16 лет был уже ростом 185 см. Однажды пришел и попросил денег на тату. Поначалу Наталья Валентиновна попробовала отговорить, но потом поняла, что у ребенка должна быть своя воля и свои желания.

Поработав в американской группе барабанщиком, он стал более раскованным. Вася отрастил длинные волосы, бородку и сегодня выглядит модным стильным парнем за зависть окружающим. С тех пор татуировок стало еще больше.

У мужа непростой характер

Хотя на сцене Рыбин выглядит весельчаком, в жизни он совсем другой. Чувство юмора ему не отнять. Но у него взрывной характер. Приходилось приспосабливаться.

По признанию жены, в быту супруг абсолютно непривередлив, при этом аккуратен. Однако меняется на глазах, когда Сенчукова уделяет кому-то внимание.

Однажды во время съемок “Утренней почты” Виктор жутко приревновал свою девушку. По сюжету клипа в Наталью влюблен некий модельер. Актеры держатся за руки, смотрят друг на друга томным взглядом. А присутствовавший на съемках Рыбин уничтожал модельера взглядом, нервно расхаживая взад-вперед.

Также ревнивый партнер резко реагировал на дружеские обнимания и похлопывания, принятые к артистической среде. Но позже ревность сменилась доверием. Виктор понял, что Наташа действительно любит только его. Как поется в хите 90-х: “Женское счастье, был бы милый рядом”.