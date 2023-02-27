Советник Байдена не ответил, поддержит ли Америка попытки Киева вернуть Крым – это дело Украины

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан уклонился от вопросов о том, намерен ли Белый дом поддерживать попытки Киева вернуть Крым, пишет The Hill. Он лишь отметил, что Крым — это вопрос будущего, «к которому мы придём», говорится в статье.



AP

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан уклонился от вопросов о том, будет ли администрация Байдена поддерживать усилия Украины по возвращению Крыма, пишет The Hill.



«Прямо сейчас критическая вещь состоит в том, что им нужно вернуть территорию на юге и на востоке, на чём они в настоящее время сосредоточены, — заявил он в интервью NBC. — И мы должны дать им инструменты, чтобы у них была возможность это сделать».

Салливан также добавил, что Крым — это вопрос будущего, «к которому мы придём».

Как отмечает издание, администрация Байдена столкнулась с растущими призывами некоторых законодателей-республиканцев, требующих разъяснить, как может выглядеть окончание конфликта между Россией и Украиной.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что для Киева победа будет означать возвращение всей территории, занятой Россией, в том чисел Крымского полуострова*, напоминает издание.



Представители Белого дома заявили, что США будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Между тем критики администрации Байдена в американском конгрессе говорят о необходимости ввести ограничения на поддержку Киева со стороны Вашингтона.

* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).