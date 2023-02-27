«Всё глубже погружается в новый миграционный кризис» — Германия не справляется с наплывом беженцев

В прошлом году Германия приняла почти миллион беженцев с Украины и 244 тыс. — из других стран, пишет Der Tagesspiegel. Проблема их размещения становится всё более актуальной, а критика в адрес федерального правительства звучит всё чаще. Местные власти жалуются на отсутствие помощи из центра, а оппозиция обвиняет «светофорную коалицию» в том, что та зазывает в Германию «новых мигрантов со всего мира». Министру внутренних дел Нэнси Фезер «нечего предложить», а встречи на высшем уровне не приносят «никаких конкретных результатов».



AP

В прошлом году Евросоюз, а также Норвегия и Швейцария приняли почти миллион беженцев. Согласно недавно опубликованным данным Агентства Европейского союза по вопросам убежища, в 2022 году в общей сложности было подано 966 тыс. заявлений с просьбой о предоставлении убежища — больше, чем когда-либо с 2016 года. В эту статистику не входят около 4 миллионов беженцев с Украины, пишет Der Tagesspiegel.

Это «загоняет в угол» власти Германии, где в прошлом году заявления о предоставлении убежища подали 244 тыс. человек.

В Германии проблема размещения беженцев становится всё более актуальной, тем более что, помимо тех, кто официально проходит процедуру предоставления убежища, здесь нашли защиту около миллиона беженцев с Украины. На прошлой неделе этот вопрос обсуждался на саммите по беженцам, в котором приняли участие федеральное правительство, правительства федеральных земель и местные органы власти. Саммит был созван по инициативе министра внутренних дел Нэнси Фезер.

Александр Тром, спикер фракции ХДС/ХСС по вопросом внутренней политики, выразил обеспокоенность. «Германия и Европа всё глубже и глубже погружаются в новый миграционный кризис», — заявил он. По его словам, «светофорная коалиция» усугубляет проблему, зазывая в Германию «новых мигрантов со всего мира своими программами приёма».

«Нэнси Фезер нечего предложить в ходе этого кризиса. Её постоянно анонсируемое репатриационное наступление заглохло, на самом деле на родину возвращается ещё меньше преступников и опасных людей», — продолжил политик. Кроме того, по словам Трома, пограничный контроль на границе Чехии и Словакии, который Фезер похвалила в контексте ограничения миграции по балканскому маршруту, теперь прекращён.

Инициатива Фезер по более широкому распределению украинских беженцев между странами ЕС призвана изменить ситуацию. Если конфликт приведёт к новому масштабному перемещению людей с Украины, «более справедливое распределение в Европе станет неизбежным», сказала она.

Её призыв адресован таким странам, как Франция и Испания, где пока нашли убежище сравнительно немного украинцев. С начала конфликта Франция приняла около 100 тыс. беженцев с Украины, Испания — около 160 тыс.

С точки зрения Германского союза городов и общин, беженцев и лиц, ищущих убежища, необходимо распределять по муниципалитетам только в том случае, если у них есть реальные перспективы остаться. «Есть большое желание помочь, но нелегальная иммиграция, которая происходит только по экономическим причинам, должна быть ограничена», — заявил глава союза Герд Ландсберг. Он признал, что «возможности местных властей по размещению в значительной степени исчерпаны». Ландсберг призвал немецкие власти усилить давление на ЕС для достижения справедливого распределения по Европе.

«Вопрос миграции будет занимать нас ещё десятилетия, и нет оснований надеяться, что проблемы как-то решатся сами собой в ближайшие несколько лет», — продолжил Ландсберг.

Сопредседатель партии «Союз 90 /Зелёные» Омид Нурипур призвал министра внутренних дел Фезер оказать дополнительную поддержку местным властям в приёме и интеграции беженцев. По его словам, саммит на этой неделе «не принёс никаких конкретных результатов».

«Теперь нужно что-то делать, а именно помогать муниципалитетам. Это начинается с приёма и размещения беженцев и не заканчивается интеграцией и языковыми курсами», — предупредил Нурипур, передаёт Der Tagesspiegel.