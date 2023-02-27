Перечислены рекомендации для защиты от легкого взлома iPhone

Владельцам iPhone, купившим смартфон у Apple, необходимо улучшить настройки безопасности, чтобы избежать быстрого взлома после кражи. Майкл Потак, журналист 9to5Mac, перечислил свои рекомендации, после появления информации о массовых кражах iPhone в общественных и уличных местах.

Потак пояснил, что существует четыре способа повысить безопасность iPhone. Он предлагает использовать Face ID и Touch ID в общественных местах. Также следует прикрывать экран айфонов при вводе пароля в барах и кафе или на улицах.

Журналист также посоветовал людям перейти на буквенно-цифровой пароль, а не на 4- или 6-значный код. Это можно сделать, зайдя в “Настройки”, выбрав “Face ID” и нажав на “Изменить пароль”. Автор также рекомендует удалить пароли учетных записей, хранящиеся в iCloud, или использовать отдельный менеджер паролей, например 1Password. Вор может получить доступ ко всем паролям, хранящимся в iCloud, если узнает пароль в смартфоне.

Ранее сообщалось, что в США участились случаи кражи iPhone на улицах. Причем воры вначале подсматривают пароль жертвы, а потом совершают непосредственно преступление. таким образом они практически мгновенно получают доступ к украденному телефону, а также банным, в том числе банковским, хранящимся на нем.