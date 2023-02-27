ФАС подтвердила, что Apple заплатила штраф в размере 906 миллионов рублей

По данным Федеральной антимонопольной службы России, компания Apple оштрафована на 906 миллионов рублей за злоупотребления доминирующим положением на рынке мобильных приложений. Источник, близкий к делу, рассказал в понедельник, что Apple уже выплатила штраф.

На данный момент Apple уже выплатила 906 миллионов рублей, причем деньги уже поступили в бюджет, – говорится в заявлении ведомства.

Компания обжаловала приказ и решение службы, а также постановление суда о наложении штрафа. Суды в трех инстанциях в течение 2-х лет поддержали позицию ФАС, поэтому компания вынуждена была исполнить предписание. После рассмотрения нижестоящими судами, 14 февраля Арбитражный суд Московского округа подтвердил, что Apple злоупотребляла доминирующим положением на рынке мобильных приложений, поэтому на нее был наложен штраф в размере $12 000 000.

Рассмотрев жалобу, поданную “Лабораторией Касперского”, ФАС пришла к выводу, что Apple злоупотребила своим доминирующим положением на рынке приложений для iOS по двум пунктам: блокировка родительского контроля для разработчиков и непрозрачные правила добавления в App Store сторонних приложений.

“Лаборатория Касперского” обратилась в ФАС с жалобой на необоснованный отказ размещения на платформе программы родительского контроля Kaspersky Safe Kid (KSK).