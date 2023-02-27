 

Мнение: Где ВЦИОМ нашел отщепенцев?

27.02.2023, 20:07, Разное
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В то время, когда вся страна, как один, в едином порыве, плечом к плечу…  испытала положительные эмоции от митинга –концерта «Слава защитникам Отечества!», на котором лично, а не по видеосвязи выступил  президент России Владимир Путин, нашлись отщепенцы , которые не испытали положительных эмоций от концерта и речи президента.

Это ВЦИОМ провел опрос и подсчитал, что у 12 % опрошенных митинг-концерт вызвал отрицательные эмоции, еще 11% указали на нейтральные эмоции.

Но подавляющее большинство в 65% честно признались, что они довольны, что концерт и речь президента им чертовски понравились.

Мне вот интересно, где ВЦИОМ нашел как позитивистов, так и негативистов?

Не подогнали же им респондентов, как «лучших людей города» в известном фильме?

Фотографии отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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