Мнение: Развитие ветроэнергетики в России, причины успехов РЖД и льготы покупателям роботов

1. Несмотря на здоровый скептицизм в отношении зелёного тоталитаризма на Западе, в России тоже идёт развитие зелёной энергетики. В частности, буквально за пару лет ветроэнергетика России развилась от практически нулевых значений до небольших, но уже более-менее заметных в масштабах страны (ссылка):



С 2014 года мощность ветроэлектростанций входящих в ЕЭС России превысила 2 ГВт, а доля в установленной мощности электростанций ЕЭС России выросла с 0 до 0,93%.

В январе 2017 года Крым и Севастополь вошли в общий рынок электроэнергии России. Суммарная установленная мощность ВЭС Крымской энергосистемы на 2022 год составила 83,8 МВт.

Выработка электроэнергии на ветроэлектростанциях ЕЭС России с 2014 года выросла до более 5,5 млрд кВт·ч, а доля в выработке электроэнергии электростанциями ЕЭС России с 0% до почти 0,5%.

Всего, за девять лет в промышленную эксплуатацию было введено 25 ветроэлектростанций входящих в ЕЭС России общей мощностью 2,175 ГВт.

Также, в России ведётся строительство трёх крупных ветроэлектростанций — двух в Ставропольском крае (255 Мвт) и второй очереди Кольской ВЭС (30,6) в Мурманской области. Проекты строительства ещё 4 ВЭС общей мощностью около 250 МВт законсервированы вследствие ухода с российского рынка поставщика основного энергетического оборудования.

В некоторых регионах России строительство ветряков оправдано: может быть, вблизи арктического и тихоокеанского побережья, между Чёрным и Каспийским морями, на Балтике, а также в горных регионах вроде Алтая. То есть в местах, где есть сильные и устойчивые ветра. Довольно перспективны ветряки в слабо заселённых местах, где нерентабельно строить крупные традиционные электростанции. А вот внутренние территории Европейской части России для ветряков по-прежнему подходят плохо.

Главная проблема в том, что зелёная повесточка — это идеология, а не расчёт. Это способ получить власть, сесть на бюджеты, а потом уехать с награбленным на Запад. Перефразируя полководца Суворова, «любого активиста ESG после пяти лет работы можно признавать иноагентом безо всякого суда».

Разные буквы ESG опасны по разному. Конкретно возобновляемая энергетика, как показывает опыт других стран, способна разрушать энергосистемы, делать промышленность неконкурентоспособной, вредить природе и погружать народы в бедность. Развивать ВЭС и СЭС на текущем уровне технологий имеет смысл разве что под строгим контролем ФСБ — с тройной тщательностью проверяя каждого, кто пытается ставить опасные эксперименты над экономикой страны.

2. Российские железные дороги сумели всего лишь за год сильно нарастить перевозки грузов на восточном направлении. Напомню, что на Запад наши ж/д перевезли в прошлом году 76 млн тонн грузов, тогда как на Восток – 80 млн (ссылка). И дело здесь не только в сокращении торговли с Западом – большую роль сыграли новое техническое оснащение и оптимизация логистики (ссылка):



В сфере контейнерных перевозок РЖД удалось превысить рекордные показатели 2021 года. Новое достижение компании — свыше 6,5 миллиона ДФЭ (двадцатифутовый эквивалент, единица количественного измерения транспортных потоков — прим. «Ленты.ру»). При этом объем внутрироссийских перевозок (2,5 миллиона ДФЭ) оказался почти в два раза выше, чем импортных (1,6 миллиона ДФЭ). <…>

За год вдвое выросли объемы тяжеловесного движения, на линии вышли 989 поездов массой от 7,1 до 21 тысячи тонн. Начались регулярные перевозки по технологии соединенных поездов: длина получившегося состава может превышать два километра, а масса — 14,2 тысячи тонн. Такие поезда-гиганты оказались очень востребованы в контейнерных перевозках, за год товарооборот в этом сегменте вырос на 43 процента, всего было перевезено более 3,7 тысячи поездов.

Еще более широкое применение получила технология «виртуальной сцепки». В 3,4 раза вырос за год объем перевозок на поездах по технологии «виртуальной сцепки».

«Виртуальная сцепка» — инновационная технология интервального регулирования движения поездов, позволяющая сократить интервал между попутно следующими поездами с 12 до 6-8 минут за счет обмена информацией о режиме движения между локомотивами ведущего и ведомого поездов по цифровому радиоканалу. <…>

Применение новых технологий стало возможным благодаря обновлению локомотивного парка. Новые серии спроектированы с учетом специфики эксплуатации в сложных климатических и рельефных условиях БАМа и Транссиба.

Благодаря ликвидации «узких мест» в Забайкалье и на Дальнем Востоке, РЖД удалось увеличить среднюю скорость движения контейнерных поездов до 1 тысячи километров в сутки и более. Время следования груза на направлении «Запад — Восток» в 2022 году составило 7,6 суток, что почти на 10 часов меньше показателей, установленных в нацпроекте по модернизации инфраструктуры. Это значит, что грузовому поезду понадобится чуть больше недели, чтобы пересечь всю страну.

Товары из Китая можно перевезти с одного конца России в другой за семь с половиной дней.

3. В Правительстве готовятся снизить налоги для тех, кто покупает русских роботов (ссылка):

Предложение президента России Владимира Путина о налоговых льготах для покупателей российского высокотехнологичного оборудования, которое он озвучил в послании Федеральному собранию 21 февраля, способно создать на такой продукт увеличенный спрос. О соответствующих ожиданиях заявил вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров, передает РИА Новости.

По его словам, российские предприятия станут активнее закупать отечественное металлообрабатывающее оборудование или промышленных роботов. Такой процесс положительно повлияет на проекты модернизации мощностей и станет стимулом для машиностроительных предприятий размещать больше заказов на производственные решения.

Путин предложил распространить на покупателей передового российского оборудования те же принципы, в рамках которых власти помогают компаниям, закупающим отечественные IT-решения и продукцию с использованием искусственного интеллекта.

В ближайшее время правительство должно будет внести предложения по перечню такого оборудования, а также по отраслям, в которых оно используется, и порядку предоставления льгот.