Мнение: Письмо: “Большая разница в возрасте”

В прошлом письме автор считала свои шаги вложениями.

В этом письме другая автор заставляет себя делать шаги, считая, что это вложения.

ansta_see

Здравствуйте

Мне 25, живу в России, преподаю английский взрослым, зарабатываю мало, но очень люблю свою работу и обожаю своих учеников; снимаю квартиру с подругой. Последние несколько лет живу в подавленном состоянии, особенно плохо получается в плане отношений, но радость в жизни приносит работа и спорт, очень хочется больше заниматься творчеством.

В январе этого года на сайте для практики иностранных языков я познакомилась с итальянцем, ему 46. Диплом по философии, сейчас работает с детьми и в языковой школе. У него очень много друзей (постоянно с кем-то пьет кофе)) и большой опыт отношений, одни из последних серьезных продлились 8 лет, они разошлись, из-за того, что он хотел ребенка, а она нет, у нее уже была дочь. До сих пор дружат. У меня противоположная ситуация, ни с кем не встречалась больше 3 месяцев.

Мы сразу начали переписываться часами, впервые я почувствовала ментальное стопроцентное совпадение, да и совпадение вообще во всем. Начиная от бытовых мелочей (кто любит готовить, а кто убираться) до глобальных взглядов на жизнь, где всегда получается вести интересные дискуссии на самые разные темы, он исключительно интересный собеседник. Кроме того, в университете я изучала романские языки и культуру, я нахожу какое-то особое удовольствие в том, чтобы отмечать его культурные особенности и наши различия.

Все стало развиваться очень быстро, но я уже подозревала, что дальше также быстро может что-то пойти не так, хотя казалось, что мы идеально друг другу подходим. Конечно, были все эти сомнения по поводу разницы в возрасте, некоторые его друзья были совсем не в восторге от этой истории, но для нас обоих было очевидно, что это дело не о молодости, красоте и деньгах. Я не особая красотка, и как он сам шутил, если бы мне хотелось денег, можно было бы найти кого-то получше.

(11 лет не такая уж большая разница, если старше мужчина и если имидж у мужчины хороший. Но с самого начала автор противопоставляет секс и деньги, будто ей предлагают обмен. На самом деле секс – это про сближение, то есть про шаги, деньги – про вложения. Никогда нельзя обменивать вложения на шаги или шаги на вложения)

Уже на первой неделе общения мы оба захотели встретиться, но у меня не было денег на оформление визы и покупку билета в Милан, поэтому через месяц встретились в Грузии. Оплачивает все он, я переживала поначалу из-за этого факта, но по приезде расслабилась, он никогда не ставит мне это в укор.

В первые три дня все было отлично, было также интересно общаться, мы много занимались любовью тоже, очень много, и с этим все тоже было отлично. Он привез кучу подарков, много нереально вкусной еды, готовит каждый вечер так, что я умираю от восторга. Но на четвертый день, несмотря на то, что каждый второй день я продолжаю работать с учениками и выключаюсь из совместной жизни, я стала замечать, что все чаще хочу остаться одна. И я резко перестала хотеть обниматься или целоваться.

(Скорее всего автор еще раньше перестала хотеть, а может быть вообще не хотела. Но она считала, что его вложения – это то, что он за все платит, развлекает ее, а ее вложения ответные – это секс. И дальше эта бухгалтерия дала сбой)

Он очень понимающий и умный, всегда сам заводит разговоры о сложных темах и никогда не давит. Конечно, он заметил, что что-то резко изменилось и спросил, что не так. Мы поговорили, и я сказала, что мне пока что нужно время для меня самой, чтобы я могла заниматься любимыми делами. Дело еще, вероятно, в том, что мы вынуждены сразу жить вместе, в одной комнате. Стараюсь отвлекаться от этой проблемы, учу итальянский, готовлюсь к урокам, он пишет книгу.

Но вот уже несколько дней, как ничего не меняется в моем нежелании физической близости. Уже несколько раз ссорились по незначительным моментам, и всегда переходила в ссору я, я стала быстро раздражаться. При том, что он всегда первый идет на примирение, хотя он потом сказал, что для него это детское поведение с моей стороны (ссоры на пустом месте) и после этого он теряет интерес ко мне.

Он всегда подчеркивает, что я особенная, что если ему нужен был секс, не обязательно из-за этого уезжать из Милана, да для меня это никогда вопросом и не было, это чувствуется в его отношении. Да и с юными девушками тоже был опыт, так что с его стороны это точно не нужда в молодости. Он мне помогает раскрываться как личность, и с моей стороны то же самое, я люблю его как личность.

(Судя по тому, что автор считает себя юной, хотя она уже не юна, у нее ярус из-за короны и потом она будет жалеть. Но пока у нее растет физическое отвращение из-за необходимости платить мужчине сексом за досуг, общение и за еду. Вложения под щипцами не так опасны как шаги под щипцами, вот почему заставлять себя заниматься сексом нельзя. Так же нельзя заставлять себя говорить о любви или делать любовные предложения. От всего этого быстро растет фрустрация, пороги и ярусы)

Я чувствую сильный интерес к нему, когда мы гуляем, общаемся, никогда до этого у меня не было таких интересных разговоров обо всем, но я уже чувствую, что он отдаляется. При том, что мне так даже комфортно, когда между нами дистанция. Но не знаю, сколько это может продолжаться, его каждый раз ранит, что я не поддерживаю инициативу физического контакта, уворачиваюсь от поцелуев, но он уже и сам почти перестал проявлять инициативу. И мне словно хочется остаться в платоническом формате.

(Автор боится пожалеть, боится потерять мужчину и мучается над вопросом, как бы сохранить его во френдзоне или заставить себя его захотеть, это вечный вопрос всех плюсующих, когда у партнера больше ОЗ, он интересная личность и терять его не хочется)

Каждую ночь снятся кошмары, поначалу иногда снились парни моего возраста, с которыми я занимаюсь любовью. Теперь не думаю вообще ни о чем сексуальном, хотя до этого секс был важной частью жизни, чаще я даже больше переживала, что слишком много хочу. Теперь даже думать об этом не хочется.

У меня ни с кем до этого не было такого глубокого интеллектуального совпадения. Ни с кем не было так приятно, комфортно с психологической точки зрения и интересно. И чтобы при этом вообще не тянуло с точки зрения физической… Проблема в большой разнице в возрасте? При том, что она совсем никак не влияет на наше духовное и бытовое общение, мы говорим “на одном языке”. Можно ли решить эту проблему? Мне хотелось бы остаться с ним.

(Видите чем отличается фокус на своей пользе от фокуса от пользы партнера? Она не думает, зачем ему женщина, которая его не хочет, которая не дает ему романтической и сексуальной радости, она думает, как бы остаться с ним. Скорее всего дружба с ней для него не дорога, ему интересней в ней другое, поэтому вряд ли он будет поддерживать тесную дружбу после этой неудачной встречи. И автору хорошо бы подумать о его интересах и не пытаться удерживать его. Кстати фокус на интересах партнера помогает и ярус уменьшить. Кто может описать, как это происходит?)

Огромное спасибо за возможность написать, Вы кардинальным образом изменили мои взгляды на жизнь