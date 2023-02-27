Скандалы: Талант не пригодился

Жена прапорщика выдавала себя за полковника ФСБ и похитила миллионы рублей

Жена российского военного в течение нескольких месяцев представлялась полковником ФСБ и совершала аферы на миллионы рублей. Как пишет тг-канал Baza, поначалу она вместе с мужем решила поскорее закрыть военную ипотеку. Для осуществления своего плана пара отыскала человека, согласившегося дать им денег взаймы под залог квартиры.

Одолженные 2,9 млн рублей пара передала в банк, но в тот же день гражданка вернулась в офис кредитной организации и отменила операцию, забрав все деньги себе. Пришедшая на помощь компания попыталась разыскать супругов, но безуспешно.

Затем супруга прапорщика, выдав себя за некоего полковника ФСБ, предложила знакомому за вознаграждение в 90 тысяч рублей устроиться в Росгвардию. Получив средства, она перестала выходить на связь. По такой же схеме она, подключив к афере и мужа, обманула еще одного гражданина. Однако сумма выросла уже до 3,5 млн рублей. Тот заявил правоохранителям, которым удалось задержать аферистов.

Будучи в СИЗО, задержанная смогла выманить деньги у «смотрящей» за крылом. Россиянку выпустили под запрет на совершение определенных действий.

На допросах муж уверял, что именно жена заставляла его идти на нарушение закона.

Оригинал материала: “Новые Известия”