 

Киев за три дня! – Пора готовиться к боям за Приднестровье

27.02.2023, 19:40, Новости дня
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В Кремле и Минобороны заявляют: ВСУ концентрируют силы у границы с Приднестровьем, возможны провокации. Нападение Украины на ПМР и находящийся там российский миротворческий контингент, малореальное прежде, начинает обретать конкретные очертания. Зеленский может решиться на это в случае дальнейшего продвижения армии РФ в сторону ПМР.

Теги: 

Украина
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миротворцы
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Приднестровье
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спецоперация
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Россия и Украина
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ДНР
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ЛНР
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Владимир Зеленский
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Дмитрий Бавырин
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ВСУ
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СВО

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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