Киев за три дня! – Пора готовиться к боям за Приднестровье
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В Кремле и Минобороны заявляют: ВСУ концентрируют силы у границы с Приднестровьем, возможны провокации. Нападение Украины на ПМР и находящийся там российский миротворческий контингент, малореальное прежде, начинает обретать конкретные очертания. Зеленский может решиться на это в случае дальнейшего продвижения армии РФ в сторону ПМР.
Теги:
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Владимир Зеленский
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Дмитрий Бавырин
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СВО
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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