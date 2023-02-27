Киев за три дня! – Пора готовиться к боям за Приднестровье

В Кремле и Минобороны заявляют: ВСУ концентрируют силы у границы с Приднестровьем, возможны провокации. Нападение Украины на ПМР и находящийся там российский миротворческий контингент, малореальное прежде, начинает обретать конкретные очертания. Зеленский может решиться на это в случае дальнейшего продвижения армии РФ в сторону ПМР.

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