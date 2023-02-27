 

Китайский телеканал показал сюжет о подрыве «Северных потоков» на русском языке

27.02.2023, 19:40, Новости дня
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Китайский телеканал CGTN обратил внимание на то, что еще до начала военной операции РФ в Украине США угрожали, что газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2» перестанут существовать, если Россия введет свои войска на украинскую территорию.

По данным телеканала, около 190 дней назад члены специальной рабочей группы американской администрации и спецслужб отправились в Норвегию, чтобы, предположительно, определить место для установки взрывного устройства. Группой, вероятно, руководил советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан, информирует «Общественная служба новостей».

За 116 дней до диверсии в Северную Европу прибыл американский авианосец для участия в военно-морских учениях НАТО Baltops 2022. Во время учений американские самолеты часто летали над местом будущей диверсии.

Затем на место проведения учений прибыла группа американцев в штатском, которые встретились с командованием Шестого флота ВМС США и другими неопознанными лицами в штатском.

Потом американцы совершили глубоководное погружение в зоне будущей диверсии и разместили взрывные устройства на трубах газопровода на глубине более 80 метров. Операция заняла шесть часов.

За 24 дня до взрывов над местом диверсии кружили вертолеты ВМС США. В день диверсии самолет ВМС США Р8 совершил полет над Балтийским морем и сбросил гидроакустический буй, который, возможно, привел в действие взрывные устройства, прикрепленные к газопроводам.

Напомним, американский журналист Сеймур Херш, специализирующийся на проведении расследований, в своей статье со ссылкой на источник заявил, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под «Северные потоки» взрывчатку. Как сообщил Херш, в Вашингтоне опасались, что Берлин «отменит санкции из-за холодной зимы».

В свою очередь Россия 22 февраля созвала заседание Совета Безопасности ООН по поводу диверсий на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2». На заседании СБ ООН дипломат постоянного представительства США при организации заявил, что «обвинения в причастности США к этим диверсиям являются полной ложью». Он заверил, что «США ни в коей мере не причастны к ним».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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