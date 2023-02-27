Орбан: Венгрия поддержала план Китая по мирному урегулированию конфликта на Украине

Венгрия считает важным и поддерживает план Китая по мирному урегулированию конфликта на Украине, сообщил премьер-министр страны Виктор Орбан, выступая в парламенте перед началом весенней сессии.

Орбан отметил, что нужно прекращение огня и начало мирных переговоров. По его словам, Венгрия на всех международных форумах призывает к миру, и, как видно, большая часть государств поддерживает мир, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал М1.

Как указал он, Венгрия не может изолироваться от большей части мира. «Поэтому мы считаем важным мирный план Китая и поддерживаем его», – подчеркнул Орбан.

Напомним, 24 февраля министерство иностранных дел Китая опубликовало план мирного урегулирования украинского кризиса. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем Китаю мирный план по Украине.

Накануне глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что «позиционный документ» Китая по ситуации в Украине на самом деле нельзя считать мирным планом.

—