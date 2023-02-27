Касторовое, аргановое или кокосовое: 3 рецепта сыворотки с маслом для роста и густоты ресниц

Каждая представительница прекрасного пола слышала о сыворотках для роста ресниц и бровей. Такие косметические средства укрепляют и улучшают ваши ресницы и брови, делая их более блестящими и густыми. К сожалению, сыворотки, в состав которых входят натуральные компоненты, стоят довольно дорого, они не каждому по карману. К счастью, есть отличная альтернатива: сделать такие эффективные и безопасные сыворотки можно своими руками, используя всего несколько простых ингредиентов.

Три способа сделать сыворотку для ресниц

Есть несколько способов сделать натуральную сыворотку для ресниц. Самый простой – смешать всего два ингредиента: алоэ вера и касторовое масло.

Однако если вы хотите добиться лучших результатов, вы можете добавить и другие компоненты, которые дадут потрясающий эффект.

Делимся лучшими рецептами натуральных сывороток для ресниц, которые помогут вам добиться желаемого результата в максимально короткие сроки и без больших денежных вложений.

Сыворотка с алоэ и касторовым маслом

Жирные кислоты и витамин Е в касторовом масле укрепляют корни ресниц и стимулируют их рост. Реснички становятся длиннее, плотнее, они меньше выпадают.

Алоэ вера в этом рецепте помогает предотвратить ломкость ресниц.

Для приготовления сыворотки потребуется:

2 столовые ложки касторового масла; 2 столовые ложки геля алоэ вера; пустой тюбик из-под туши.

Смешайте ингредиенты в пустом тюбике от туши. Наносите сыворотку на ночь с помощью ватной палочки или щеточки для туши. Используйте ежедневно, и вы увидите улучшение через 2–4 недели.

Сыворотка-кондиционер для ресниц с аргоновым маслом

Сочетание этих трех масел является мощным стимулятором роста волос. Вы даже можете нанести его на брови, если хотите сделать их тоже более густыми.

Чтобы приготовить это эффективное косметическое средство, возьмите такие ингредиенты:

1 чайную ложку масла авокадо; 1 чайную ложку аргонового масла; 1 чайную ложку миндального масла; пустой тюбик из-под туши.

Смешайте все масла в одинаковом соотношении в тюбике от туши. Перед применением сыворотки хорошо потрясите тюбик. Наносить это средство рекомендуется на ночь, после удаления всех косметических средств.

Сыворотка для ресниц с витамином Е

Витамин Е, известный своими питательными свойствами и мягкой текстурой, уже давно используется для увеличения толщины и силы волос. Смешайте его с растопленным кокосовым маслом для того, чтобы получить эффективное увлажняющее средство.

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Для создания этой сыворотки подготовьте:

2 капсулы витамина Е; 1 чайную ложку кокосового масла; пустой тюбик из-под туши.

В чистую емкость добавьте касторовое и кокосовое масло. Проколите капсулы с витамином Е, слейте содержимое в контейнер и хорошо перемешайте.

Окуните кисточку от туши в раствор. Нанесите на чистые ресницы как тушь, уделяя особое внимание корням. Используйте средство на ночь. Чтобы сыворотка не испортилась, ее нужно хранить в прохладном темном месте.

Следите за своей реакцией

Прежде чем использовать ту или иную самостоятельно приготовленную сыворотку, обязательно проверьте, нет ли у вас аллергии на компоненты косметического средства. Для этого нанесите небольшое количество средства на запястье и проследите за реакцией кожи. Если вы заметите покраснение или ощутите зуд, то откажитесь от использования этого препарата.

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Биотин для волос

И последний совет для стимулирования роста и густоты ресниц: попробуйте добавить биотин в свой ежедневный рацион витаминов.

Этот элемент, также известный как витамин Н, или В7, содержится в таких продуктах, как яичный желток, цветная капуста, ореховое масло, грибы и бананы. Однако при дефиците этого витамина его необходимо употреблять в форме аптечных препаратов. Рекомендуемая суточная доза биотина для взрослых составляет 30–100 мкг.

Что надо знать о сыворотке для ресниц

А в заключение ответим на самые распространенные вопросы касательно этого средства.

Действительно ли работают домашние сыворотки для ресниц

Все сыворотки для ресниц имеют одинаковое действие: питают волоски. Ни одно из этих средств не заставит ресницы расти быстрее, но они могут обеспечить питательные вещества, необходимые для стимулирования роста.

Сыворотка для ресниц вредна для глаз

Натуральные сыворотки безопасны для глаз. Однако если масло попадет в глаза, оно может вызвать жжение. Поэтому лучше наносить сыворотку аккуратно и стараться делать так, чтобы масло не попадало в глаза.

Можно ли использовать вазелин для роста ресниц

Вазелин сделан из продуктов переработки нефти. Но вы можете использовать его в качестве увлажняющего крема, если хотите.

Полезно ли оливковое масло для ресниц

Да! Оливковое масло прекрасно подходит для волос и ресниц. Вы можете использовать его вместо кокосового, аргонового или касторового масла в любом из этих рецептов.

Можно ли добавлять эфирные масла в сыворотку для ресниц

Эфирные масла могут раздражать глаза, поэтому лучше не добавлять их в домашнюю сыворотку для ресниц.