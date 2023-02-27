 

Госдума официально признала котов потомками львов

27.02.2023, 19:33, Разное
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27 февраля были приняты поправки в федеральный закон «Об ответственном обращении с животными».

Впервые в мировой истории российские депутаты официально признали, что кошки являются прямыми потомками львов и имеют право на «подобающие царю зверей обращение». Как отмечают парламентарии, ещё в древнем Египте коты считались священными животными, однако на законодательном уровне их особый статус никогда не был зафиксирован.

– Столетиями люди почитали кошек, но ставили их в один ряд с собаками и другими домашними питомцами. Россия стала первой страной, которая признала котов прямыми преемниками львов, а значит, царями зверей, – рассказал глава парламентского комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин.

В ближайшее время правительство утвердит федеральную программу защиты котов России. Согласно проекту, который был разработан специалистами РАН, с 1 января 2024 года все российские кошки будут иметь право на бесплатную медицинскую помощь и корм.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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