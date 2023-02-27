Мнение: О будущей судьбе Крыма… Обсуждение «условий» и «возможностей» уже идёт?

Казалось бы, уже 9 лет как «закрытая» тема о Крыме регулярно «открывается» — вновь и вновь, стоит кому-нибудь что-нибудь сказать на эту тему. Вот и сейчас пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову пришлось отвечать на очередной неудобный вопрос. «Нет, [в России] не могут [такое представить]. Это неотъемлемая часть Российской Федерации», — заявил кремлёвский рупор после просьбы журналистов прокомментировать слова президента #США Джо Байдена, что #Крым может вернуться под контроль Украины спустя некоторый «переходный период».

И сама по себе периодичность возвращения этого вопроса в публичную повестку говорит, что «закрывать» его рано. Не всё так однозначно. ©

И с американской стороны — тоже.

Пока Джо #Байден говорил о том, что может «представить обстоятельства, при которых [возвращению Крыма] будет предшествовать переходный период», его советник по национальной безопасности Джейк Саливан был более осторожен. Так он несколько раз отказался в воскресном интервью однозначно ответить, поддержат ли Соединенные Штаты Украину в попытке вернуть себе Крым военным путём.

Вместо этого он старался использовать более обтекаемые формулировки вроде «международно признанные границы Украины», «поддержка на поле боя» и стремление помочь Украине получить «наилучшие условия за столом переговоров». Вот, например:

— Джейк, Вы в числе многих официальных лиц США традиционно проявляете дипломатичность, когда говорите, что условия победы Украины должна определять сама Украина. Но вот президент Украины Владимир #Зеленский много раз заявлял, что #победа — это вся территория Украины, включая Крым. Почему бы нам сейчас не сказать то же самое? — спрашивает ведущий NBC Чак Тодд.

— Ну, мы неоднократно говорили о суверенитете и территориальной целостности Украины в пределах её международно признанных границ, — ответил на это Джейк Салливан. — Приоритет для нас в том, как поставить Украину в наилучшее положение на поле боя, чтобы в конечном итоге она оказалась в наилучшем положении за столом переговоров. И даже президент Зеленский совсем недавно, на этой неделе, сказал, что нам придётся перейти к дипломатической фазе этого конфликта.

— Но если украинцы захотят захватить Крым военным путём, помогут ли США в этом Украине? — продолжил напирать Чак Тодд.

— Чак, вопрос Крыма и вообще всего, что произойдёт в будущем, — это то, к чему мы придём рано или поздно, — опять уклонился от прямого ответа Джейк Салливан. — А сейчас нам нужно сосредоточиться на ближайшей перспективе, и… помочь им вернуть территории вдоль линии соприкосновения, которые в настоящее время контролируют российские войска.

Даже уж позавидовал бы такой изворотливости. Притом что в администрации Джо Байдена вполне открыто называют военные объекты России в Крыму «законными целями» для Украины. Об этом заявила, например, заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд. По её словам, расположенные в Крыму «массивные военные сооружения, которые #Россия превратила в важные логистические точки» — это законные цели для Вооружённых сил Украины, и удары по ним Соединённые Штаты поддерживают.

Тем не менее, даже она отказалась обсуждать возможные решения ВСУ и то, каким образом они будет «действовать в отношении Крыма в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективах». А по данным американского издания Politico, госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что попытка Украины вернуть Крым станет «красной линией» для российского президента Владимира Путина. Которую, видимо, пока лучше не пересекать. Возможно, в Америке ждут смены власти в Кремле, которая произойдёт рано или поздно — хотя бы по естественным причинам. Тогда и можно будет обсуждать «условия» и «возможности» с каким-нибудь более понятливым и сговорчивым политиком из младшего поколения.

В конце концов, в 1980-х такая стратегия сработала. Почему бы не использовать её и в другой раз? Уж что-что, а выжидать наиболее подходящих условий Штаты умеют. С республиками Прибалтики, вхождения которых в состав #СССР Вашингтон не признавал полвека, такое ожидание оказалось вполне продуктивным. И сами прибалты на него не в обиде. Украине, которая с лёгкостью прогнозирует события на сто лет вперёд, тоже набраться терпения на полвека?

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