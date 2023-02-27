Мнение: Психологический стрим – СЕГОДНЯ!

Наступил понедельник, и сегодня – ПсихоСТРИМ, как всегда (пропущенный прошлый понедельник – не в счет). Начало – в 20.30 по Москве, обсудим многое, главное – чтобы не про политику. Заодно приоткрою завесу тайну над процессом, который интригует многих – Похудение Сапожника! Имплементирую новую методику.

До встречи на ПсихоСтриме!