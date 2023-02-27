 

Мнение: Психологический стрим – СЕГОДНЯ!

27.02.2023, 19:25, Разное
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Наступил понедельник, и сегодня – ПсихоСТРИМ, как всегда (пропущенный прошлый понедельник – не в счет). Начало – в 20.30 по Москве, обсудим многое, главное – чтобы не про политику. Заодно приоткрою завесу тайну над процессом, который интригует многих – Похудение Сапожника! Имплементирую новую методику.

До встречи на ПсихоСтриме!

Источник: Размышления вольного социолога


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