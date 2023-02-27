 

Умер российский политолог Глеб Павловский

27.02.2023, 19:14, Разное
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Скончался российский политолог Глеб Павловский. Ему был 71 год.

По информации издания “Ведомости”, деятель умер в ночь на 27 февраля. О трагическом известии сообщил заведующий кафедрой местного самоуправления национального исследовательского университета “Высшая школа экономики” Симон Кордонский.

Стоит отметить, что Павловский является бывшим советским диссидентом. С конца 1980-х он выступал в качестве учредителя и главного редактора различных политических медиа.


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